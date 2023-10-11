AI变革MRI扫描!Orbem融资3200万美元 用来判断鸡蛋性别

文章概要: - 德法意去年立法禁止扼杀公鸡雏鸡，鼓励技术公司研发判断雏鸡性别的方法 - 慕尼黑创业公司Orbem利用MRI+AI技术，可在1秒内扫描判断鸡蛋性别 - Orbem已扫描2000万只鸡蛋获利，也计划应用到人体MRI等领域

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日 消息:德国、法国和意大利去年都颁布了禁止扼杀公鸡初生雏鸡的法律。公鸡雏鸡由于无法生蛋，往往被视为多余而遭扼杀。这种做法不仅造成资源浪费，也存在动物福利和伦理方面的考量。上述国家的立法是为鼓励科技公司研发在雏鸡孵化前判断雏鸡性别的技术方法。

目前已经有一些技术得以应用，比如利用双色谱成像技术，可以在孵化13天时根据羽毛颜色判断雏鸡性别，精确度可达97%。但这些方法存在速度较慢的问题。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

慕尼黑创业公司Orbem利用核磁共振成像技术，结合AI平台，可以非接触、无创地判断鸡蛋性别。Orbem声称其设备可以在1秒内完成对一个鸡蛋的扫描，比现有技术快得多。

Orbem成立于2019年，至今已经扫描了2000万只鸡蛋，声称已经进入盈利状态。该公司最近完成了一轮3000万欧元的A轮融资，由83North领投，La Famiglia和早期投资者The Venture Collective、Possible Ventures跟投。Orbem过去曾通过欧盟和德国政府科研经费获得过1000万欧元的无偿资金。

Orbem的创始团队均来自慕尼黑工业大学，将核磁共振技术应用于商业是他们的博士研究课题。Orbem最初选择扫描鸡蛋，是因为养鸡业存在大量问题，每年要因无法判断鸡蛋内容而损失数十亿只鸡蛋。Orbem的技术极快、易用，甚至可以应用到传统的养鸡业。

除此之外，Orbem的设备也可以扫描其他生物样品，例如植物品种，甚至人体。Orbem计划未来将技术应用于人体MRI等领域。据预测，到2032年，全球AI医学影像市场规模将达到298亿美元。AI已经开始应用于改善人体MRI扫描效果，取代一些较差或有创的传统方法。未来类似利用MRI+AI技术的创业公司会不断涌现。

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