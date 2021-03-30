小米正式发布自研芯片澎湃C1 信号处理效率提升100%

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今天晚上，除了发布MIX FOLD折叠屏手机外，小米还发布了自研芯片澎湃C1。据悉，这是小米首款专业影像芯片，它不仅是小米持续探索专业影像的一小步，也是小米生生不息的技术梦想与追求。

澎湃C1拥有双滤波器配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升100%。配合自研算法，将影像最基础也是最重要的3A表现大幅提升。

澎湃C1有更好的自动对焦，大幅提升暗光、小物体及平坦区域的对焦能力。