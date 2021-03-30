小米正式发布自研芯片澎湃C1 信号处理效率提升100%

站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今天晚上，除了发布MIX FOLD折叠屏手机外，小米还发布了自研芯片澎湃C1。据悉，这是小米首款专业影像芯片，它不仅是小米持续探索专业影像的一小步，也是小米生生不息的技术梦想与追求。
澎湃C1拥有双滤波器配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升100%。配合自研算法，将影像最基础也是最重要的3A表现大幅提升。
澎湃C1有更好的自动对焦，大幅提升暗光、小物体及平坦区域的对焦能力。
站长之家（ChinaZ.com）3月30日 消息:今天晚上，除了发布MIX FOLD折叠屏手机外，小米还发布了自研芯片澎湃C1。据悉，这是小米首款专业影像芯片，它不仅是小米持续探索专业影像的一小步，也是小米生生不息的技术梦想与追求。
澎湃C1拥有双滤波器配置，可以实现高低频信号并行处理，信号处理效率提升100%。配合自研算法，将影像最基础也是最重要的3A表现大幅提升。
澎湃C1有更好的自动对焦，大幅提升暗光、小物体及平坦区域的对焦能力。
小米春季发布会上，大家期待的“One More Thing”或者说压轴产品并未登场，雷军抱歉表示自己感冒了，和媒体、米粉等相约明晚19点30分。
作为传统“三大件”之一，电视还能玩出什么新花样？近日，LG电子推出的一款LG OLED C1主机全适配电竞游戏电视给予了我们答案。在彩电市场增速放缓、增量市场变存量市场的背景下，企业在游戏市场的掘金正在持续。据TrendForce集邦咨询最新调查，2020年电竞液晶显示器（定义为刷新率100Hz以上）出货达1840万台，同比增长105%。加上宅经济需求带动，预计2021年成长态势将会持续，出货量可望达2590万台，年增41%，一时间游戏电视成为各
沉寂四年之久的小米澎湃芯片，终于有了新动向。3月26日上午，小米正式宣布将要在29日举行的发布会上，公布一款全新的澎湃芯片。上一次小米发布自研芯片还得追溯到2017年，当时的小米5C搭载了小米自研的澎湃S1芯片，而澎湃S1，也是目前为止小米唯一的一款自研芯片。
今日，小米宣布，将在3月29日发布自研芯片。据悉，小米的造芯计划从2014年就已开始。2014年10月16日，小米注册了一家全资子公司松果电子。
据MacRumors报道，Adobe日前推送了 macOS 版 Photoshop v22.3版本更新，正式支持 M1芯片版 Mac。
据了解，M1芯片的MacBook Air最初发布于2020年11月。从官网信息来看，苹果官翻版MacBook Air提供三种不同配置机型，其中，8核CPU/7核GPU版本（8+256GB）售价6799元，8核CPU/8核GPU版本(8+512GB)售价8389元，相同配置的8+1TB版本售价为9669元。此外，还会提供全新的 USB-C 数据线和充电器。
正文:在昨日小米宣布全新一代MIX即将归来，并且搭载全新首发液态镜头之后。今天又有更劲爆的消息释放。小米 3 月 29 日的春季发布会上还将发布一颗自研澎湃芯片，并且正式搭载在小米手机即将发布的产品中。继华为麒麟之后，小米澎湃让中国自主研发芯片再次获得突破。国产芯片的研发历史中虽然也取得过一些比较亮眼的成就，但由于资金、技术、市场机遇多重因素的影响，一直以来在国际市场中处于“跟跑”状态。至今没有形成芯片垂直?
本月初的时候，高通正在内部开发的一款编号SC8280的下一代骁龙8cx芯片曝光，该芯片被认为是对标苹果的M1芯片，目前这款芯片已经出现在Geekbench平台。
据官网介绍，13.3英寸 MacBook Pro Apple M1版最初发布于2020年11月，搭载13.3英寸 （对角线） LED 背光显示屏 (采用 IPS 技术);初始分辨率2560x1600(227ppi)，支持触控栏和触控 ID，搭载720p FaceTime 高清摄像头。
北方的春意,藏在早早攀上窗台的阳光里,跃上悄然绽放的二月兰花瓣,一路随微风吹动郑州须水河的波澜,一江碧水中涌动着生命力,传递着万物复苏的欣喜,每个被春风唤醒的细胞都在尽情舒展,绽放自然赋予的力量。在春机盎然的季节,华侨城北方集团带您探访坐落于郑州发展新区的中原华侨城,真切感受生态绿脉的生机色彩,体会宜居社区的趣意智慧,发掘休闲文旅的多样可能,一同揭开这座顶级文化旅游综合体的魅力面纱。都市水湾环绕城市花园升级美
蔚来CEO李斌表示，蔚来会坚定地加大研发投入，提速核心技术和新车型的研发和量产工作，2021年的研发投入预计将增加一倍，达到50亿人民币左右。目前蔚来芯片供应基本能满足蔚来在Q2的正常生产，但风险很高。电池供应，特别是蔚来需要的100度电池，比我们希望的少一些。电池供应确实是一个瓶颈，估计在7月份达到我们的要求。
有手机供应链人士表示，高通的全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上，此外，包括华为、OPPO以及vivo、一加在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量。
据yahoo finance报道，上任仅一个月，英特尔CEO Pat Gelsinger 表示，他已经努力开始修复与苹果公司之间的关系。2020年底，苹果公司推出了搭载自主设计的芯片的全新Mac，这家科技巨头的M1芯片是基于Arm架构，而不是英特尔的x86芯片。这一决定实际上结束了苹果与英特尔大约15年的关系。
小米平板5将搭载高通骁龙870芯片，采用10.9英寸2K分辨率144Hz刷新率LCD屏幕。据悉，这块屏幕来自华星光电/京东方，系统方面运 MIUI For Pad系统，采用侧边指纹方案，重量约510g。
今日自媒体“半导体行业观察”发布消息称，字节跳动正在自研云端AI芯片和Arm服务器芯片。对此，字节跳动方面向媒体回应称，是在组建相关团队，在AI芯片领域做一些探索。
今年2月份美国德克萨斯州出现几十年未见的罕见寒冷天气，造成了当地大规模停水停电，这也影响到了三星在该州奥斯汀市芯片工厂的生产。
日前高通公司首席执行官Steve Mollenkopf在出席中国发展高层论坛时指出，近期出现的芯片短缺问题将得到改善，一些采用成熟技术生产的芯片将在短期内恢复供应。
在日前英特尔公司的一次大会上，新任CEO Pat Gelsinger宣布多项计划，包括未来把更多的自有芯片制造业务外包给代工厂；在美国亚利桑那州投资200亿美元建设两座全新的芯片厂；将设立新部门「英特尔代工服务部」，为外部半导体公司代工制造芯片。
在今天下午举办的一加举办影像沟通会上，刘虎作在谈到今年出现的芯片供应紧张问题时表示，芯片缺货会影响到2021年底，或许还会影响到2022年。
近期，关于小米平板的相关爆料也是层出不穷，今日有博主曝光了一款疑似小米专门为新平板的打造的手写笔配件。根据专利图显示，小米手写笔采用了与Apple Pencil十分相似的设计，整体造型与铅笔类似，在底部还同样配备了类似笔帽的结构，推测可能配有USB Type-C接口，能用于充电和配对连接。
近期，有媒体报道称，阿里巴巴已成立MMC事业群，将聚焦社区团购业务，由阿里合伙人戴珊负责。今日晚间，阿里发布公开信对此解释称，疫情加速了数字..
今日，共享充电宝品牌街电与搜电正式宣布合并，双方将共同组建全新的集团公司。“街电"与"搜电"将作为同一集团公司旗下的两大子品牌，并保持原有的..
今日下午，上海市交通委执法总队等部门对运满满、货拉拉、滴滴货运、快狗打车及享运共配等网络货运平台开展联合约谈。上海市交通委执法总队称，上..
对于造车，小米曾多次否认，但在3月30日，随着一纸公告尘埃落定，小米CEO雷军正式“上车”。在当晚的小米春季新品发布会上，雷军宣布，小米正式进..
近日有媒体报道，清明将至，青团热销，某老字号推出的新口味青团，也引发上海民众排队购买“尝鲜”。时下，不少老字号青团已成为“网红”，受到越..
今日晚间，特斯拉CEO马斯克在社交媒体上表示，SpaceX将把一枚狗狗币带到月球上。受此消息影响，狗狗币涨幅扩大至30%。..
“百万寻雕”没玩够?阿里又有新花样!今天，阿里影业和淘宝联合宣布，将发起“沙雕宇宙电影计划”。..
日前，未来之星创业营第九期第一次课程于北京开课。主办方腾讯、好未来，联合主办方北京大学光华管理学院MBA项目以及北京师范大学等高校、企业的专..
3 月 23 日，辛巴辛有志携手辛选员工拍摄视频表示即将回归，回归日正式确认。 3 月 27 日，辛巴辛有志正式复播，直播间的人气瞬间达到了高潮，粉丝..
据MacRumors报道，微软在安卓和iOS平台上的Cortana应用已经在2021年3月31日正式停止服务，结束了对第三方Cortana的所有支持，微软的这款语音助手将..
4 月 1 日，Roxe支付网络的生态代币ROC上线Uniswap，并开通USDC-ROC交易对。ROC合约地址：0xda0b283316b1f998a0be6c371dc7b4f446cd548e受此利好消..
4月1日消息,根据国外媒体报道,今天苹果发布iOS 14.5 beta 6测试版系统,苹果对Siri做了一些改变。苹果表示,从iOS 14.5开始,Siri将不再默认为女性语..
英雄联盟云顶之弈的11.7版本中九猩红加里奥阵容可以说是在11.7版本中非常强势的一个阵容了，很多玩家还不清楚九猩红加里奥阵容怎么玩，下面就来为..
近日，在淘宝全球购商家大会上，淘宝内容电商事业部总经理玄德透露，4个月前，淘宝全球购已整体并入淘宝内容电商事业部。..
近日，学慧职业发展研究院发起新生计划，希望通过职业发展公益宣讲会、学慧奖学金等方式赋能国内高等院校。 3 月 31 日，学慧职业发展研究院正式走..
自《中国制造2025》颁布以来，我国制造业发展取得了举世瞩目的成就，从而也加快推动了我国工业化和现代化进程。《中国制造2025》开篇即指出，“制..
3 月 31 日晚，荣耀CEO赵明更新微博称：“ 2021 年 3 月 31 日，荣耀里程碑上的一天，各方面的整合全面完成，开启荣耀新战略的全面冲刺。”并公布..
马上就要迎来清明小长假了以往称霸朋友圈的踏青姿势是什么？晒花？晒娃？晒美食？不，可能是妈妈们的丝巾大赏妈妈们的丝巾秀是春日里一道靓丽风景..
4月1日， Roxe与BitKeep联合举办以“愚人节来真的”为主题的ROC空投活动，本次活动空投的ROC总量为88000枚，参与活动的用户即有机会获得88枚ROC空..
五一假期即将来临，大家也都纷纷开始规划假期的安排，旅行游玩，抓住春天的尾巴。自驾出行正是许多人的首选，据联动云租车平台数据显示，截止 202..