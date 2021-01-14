数据：2021年全球手游市场收入预计增长20%，达1200亿美元

站长之家（ChinaZ.com）1月14日 消息:根据移动数据和分析提供商App Annie的一份报告，到2021年，手游市场消费可能增长20%，达到1200亿美元。该公司还表示，2020年移动应用的总支出达到1430亿美元。

这家旧金山公司的《2021年移动设备状态报告》显示，尽管2019疫情限制了消费者的生活方式，但疫情加速了移动设备的普及，消费者使用移动设备连接、工作、学习、娱乐等各种用途。

分析师Ghodrati表示，2020年期间，移动设备的采用确实提前了两到三年，这在很大程度上是疫情带来的结果。推动这一支出的主要市场包括中国、美国、日本、韩国和英国。2020年，广告支出增长至2400亿美元，比2019年增长26%。

用户在移动端花费的时间激增至平均每天4.2小时比2019年分别增加了20%。

Ghodrati称，预计2021年手机游戏消费将超过1200亿美元，这一数字仍在稳步上升。手机游戏的规模比其他所有游戏类别的总和还要高50%以上。

休闲游戏占游戏下载量的78%，其次是核心玩家占20%。但核心游戏玩家创造了全球移动游戏消费支出的66%，相比之下，休闲游戏玩家只占23%。另外，核心游戏占游戏时间的55%，而休闲游戏占43%。

在非游戏应用方面，社交网络应用也占了很大比例。每个用户花费的时间每年增加325%。2021年，TikTok的月活跃用户有望达到12亿。

流媒体平台表现不错。2020年，人们在手机上观看流媒体视频的时间增加了40%，因为他们沉迷于Netflix和迪士尼+等服务，以分散自己对疫情的注意力。