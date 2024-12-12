一加Ace 5系列下周发布：首发风驰游戏内核游戏技术

站长之家（ChinaZ.com）12月12日 消息:一加今日宣布，其即将推出的一加Ace5将首次搭载名为“风驰游戏内核”的芯片级游戏技术。这项技术标志着一加在提升游戏体验方面迈出了重要一步，通过彻底重构芯片底层内核，实现了性能和游戏体验的显著提升。

一加Ace5的风驰游戏内核技术能够显著降低CPU指令数，最大降幅达到22.74%，同时减少等待时间66%，并提升计算效率49%。这些改进使得一加Ace5能够在长时间游戏使用中保持流畅，不出现卡顿或过热现象，同时突破现有游戏的帧率和画质上限，实现三者之间的完美平衡。

具体而言，风驰游戏内核技术为一加Ace5带来了全新的CPU游戏性能释放，实现了行业领先的持久流畅体验和单帧功耗控制。该技术突破了Android内核的限制，通过降低游戏运行负载、调优性能释放逻辑和逐帧精准管控机制，使得一加Ace5在多款大型手游中的单帧功耗得到了有效降低。

搭载风驰游戏内核的一加Ace5在游戏性能上大幅领先于同处理器竞品，接近骁龙8至尊版的表现，尤其在重载游戏场景下，能够实现电竞级的持久流畅体验。

此外，风驰游戏内核技术还增强了游戏图形渲染能力，GPU能力释放更充分，利用率更高。一加Ace5首次实现了行业重载游戏原生级超帧超画满血同开，提供了功耗更低、体验更稳定持久的游戏体验。

一加Ace5系列，搭载这项突破性技术，预计将在下周正式亮相，为用户带来前所未有的游戏体验。

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