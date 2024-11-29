张朝阳李国庆张兰称不反对企业家带货：积极拥抱市场变化

站长之家（ChinaZ.com）11月29日 消息:在2024搜狐财经年度论坛上，企业家张朝阳、李国庆和张兰就直播带货现象进行了深入的探讨，并表达了他们对企业家亲自参与直播带货的支持态度。他们认为，企业应该面向客户，积极拥抱市场的变化。

张朝阳在论坛上表示，对于面向C端用户的企业，他支持企业家成为网红，接近自己的客户群。他认为电子商务的本质是销售，通过提供有价值的内容吸引观众，并促使他们购买和使用产品，这是一种理所当然的商业行为。他强调，如果客户是消费者，企业家应该积极带货，成为网红;如果客户是政府或企业，则可能不太适合，需要有所区别和选择。

李国庆则认为，新企业必须拥抱市场，而成为网红是其中一种有效的方法。他提到，二十年前企业通过外部咨询公司来建立对顾客的感知，而现在通过互联网可以直接与顾客接触，了解他们的评价和反馈。他鼓励新创企业拥抱互联网，成为网红，以便更好地与顾客沟通。

张兰则分享了自己的经验，她认为直播带货不仅是销售产品，更是传播一种精神。她以自己的品牌麻六记为例，说明了直播带货对品牌推动的重要作用。张兰强调，企业团队和产品品牌的建立非常重要，创始人作为企业的灵魂人物，需要与消费者沟通，让他们了解企业文化和品牌。

这三位企业家的观点反映了对直播带货现象的积极态度，他们认为这是一种有效的市场营销手段，能够帮助企业更好地与消费者建立联系。他们的看法也代表了一部分企业家对于新兴营销渠道的认可和利用，展现了企业在数字化时代下的适应和创新。

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