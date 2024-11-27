华为Mate70系列维修价格公布：换主板6499元

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:华为近日正式发布了其最新的Mate70系列旗舰手机，包括Mate70、Mate70Pro、Mate70Pro+以及Mate70RS非凡大师四款机型，起售价为5499元。发布后，华为官网公布了该系列手机的保外维修备件价格，引发了用户的关注。

根据官方信息，华为Mate70的屏幕主体维修价格为1199元，全新屏幕的价格为1629元，主板起价2499元，电池199元，前摄269元，主摄598元，广角镜头319元，长焦镜头578元，红枫原色镜头299元，电池盖299元。

Mate70Pro的屏幕主体维修价格为1399元，全新屏幕的价格为1879元，主板起价2899元，其他配件价格与Mate70相似。

Mate70Pro+的屏幕主体维修价格为1399元，全新屏幕的价格为2479元，主板起价4399元，电池299元，前摄269元，TOF深感镜头188元，主摄719元，广角镜头369元，长焦镜头899元，红枫原色镜头299元，电池盖399元。

Mate70RS非凡大师的屏幕主体维修价格为1799元，全新屏幕的价格为2879元，主板起价6499元，其他配件的价格与Mate70Pro+相似。

这些维修价格为建议价格，配件费用不包括额外的人工费。值得注意的是，Mate70RS的主板更换费用足以购买一台iPhone16，显示出其高昂的维修成本。此外，由于Mate70RS后盖采用陶瓷材质，维修价格相较于其他三款机型也更为昂贵。

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