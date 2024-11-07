任天堂下一代游戏机：支持向后兼容，拥有超棒的游戏库

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日 消息:任天堂宣布其尚未公布的 Switch 继任者将与现有的 Switch 游戏向后兼容。这一声明表明任天堂可能能够避免游戏机之间的痛苦过渡，并更好地统一其不断增长的野心。

向后兼容并不能保证成功。Wii U 可以玩大多数 Wii 游戏，但最终还是失败了。但这是一个既有利于消费者又有利于整个行业的功能。对于任天堂来说，向后兼容从来都不是板上钉钉的事。虽然 Wii 和 DS 等畅销硬件能够玩上一代游戏，但任天堂经常从头开始推出新一代游戏机 — — 这意味着玩家也必须这样做。

Switch 的向后兼容性尤其引人注目，因为它积累了如此多的游戏库。事实上，虽然 Switch 是任天堂第二畅销的硬件，但它卖出的游戏比任何其他任天堂平台都要多。在一次投资者演示中，该公司表示，Switch 的“累计软件销量已达到13.061亿台，创下了任天堂游戏平台的新纪录。在 Nintendo Switch 上运行的软件比在任何其他任天堂硬件上运行的软件都要多。”

支持向后兼容的决定意味着，所有购买下一款游戏机的人都可以立即使用所有这些游戏。对于现有的 Switch 用户来说，这让他们的收藏品更具价值;对于新手来说，这意味着他们从一开始就拥有一个巨大的游戏库可供探索。

这一决定也有助于解释为什么即使 Switch 即将走向终结，任天堂也几乎没有放慢发布速度。2024年推出的第一方游戏—— 《马里奥与路易基:兄弟会》、《碧琪公主:表演时刻》和《塞尔达传说:智慧的回响》——的寿命很可能远远超过 Switch 的最后几年。这也是为什么还有更多大型 Switch 游戏正在开发中，比如《银河战士 Prime4:超越》、《宝可梦传奇:ZA》和《异度之刃 X:终极版》。任天堂甚至还在制作超越单一游戏机的服务，比如刚刚推出的任天堂音乐流媒体应用。

一段时间以来，迹象表明任天堂将更加统一。该公司的账户系统将各种服务和游戏联系在一起，十多年前，任天堂合并了其游戏机和便携式游戏开发部门，以便每个人都专注于 Switch。它为公司的产品创造了更大的凝聚力，随着任天堂向新方向拓展，这一点变得越来越重要。

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