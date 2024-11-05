AI日报：xAI面向开发者推出API；天工AI发布AI搜索功能；Claude 3.5 Haiku上线

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1、xAI面向开发者推出API，提供每月25美元的免费使用额度

埃隆马斯克的xAI今天宣布其应用程序编程接口（API）现已向公众开放，并且到今年年底每月可免费获得25美元的API积分。xAI的API定价略高于其他模型，但免费的25美元积分可能吸引开发人员至少查看xAI的工具和平台。开发人员可以期待更多功能和更新。

【AiBase提要:】 ✨ xAI的API允许开发人员在Grok大型语言模型上构建应用程序。 🔥 xAI的API支持函数调用，允许LLM接受命令并访问其他连接的应用程序和服务的功能。 💡 xAI的API与OpenAI和Anthropic的SDKs兼容，使得开发人员可以轻松将模型换成xAI平台上的Grok-beta或其他模型。

2、昆仑万维天工AI正式发布最新版本「AI高级搜索」功能

昆仑万维科技股份有限公司宣布，其自主研发的天工AI高级搜索功能已正式发布最新版本，为用户提供更精准、更专业的搜索体验，特别在金融投资和科研学术领域。天工AI通过多层次分析推理能力、金融投资专业AI搜索、科研学术专业AI搜索和文档AI阅读分析的智能优化，实现了质的飞跃。

【AiBase提要:】 🔍 多层次分析推理能力升级，提供精准搜索结果并转化用户需求为智能解答。 💼 金融投资专业AI搜索功能包括财务数据对比、公司分析、研报解读等，支持关键数据提取和分析。 📚 科研学术专业AI搜索收录两亿多篇英文论文，能快速呈现精确匹配的文献和总结引用，支持用户获取论文核心内容。

3、Claude AI模型系列重大更新:Claude3.5Haiku上线，AI 性能大幅提升

Anthropic最近发布了其Claude AI模型系列的重大更新，包括升级版的Claude3.5Sonnet和全新推出的Claude3.5Haiku。这次更新不仅在性能方面取得了显著进展，还在成本效率上展现了更强的竞争力。新版本的模型在多个性能基准测试中表现卓越，特别是Claude3.5Haiku模型在编程任务中的成绩尤为突出。

【AiBase提要:】 🌟 Claude3.5Sonnet和Haiku模型在性能和成本效率上取得重大进展。 💻 新的API使Claude能够直接与计算机界面互动，提升人机协作能力。 🚀 更新将加速各行业对AI技术的采用，帮助企业以更低成本实现高效的AI应用。

4、腾讯开源大语言模型 Hunyuan-large，支持高达 256K 文本序列

腾讯今日发布开源MOE大语言模型Hunyuan-large，总参数量达398B，激活参数量52B，在中英文NLP任务、代码和数学等 9 大维度全面领先，超过Llama3.1、Mixtral等一流的开源大模型。

【AiBase 提要：】 📊 腾讯发布 398B 参数的 Hunyuan-large 模型，全面超越 Llama3.1 等模型。 🧠 模型支持高达 256K 文本序列，提升处理长文本的能力。 📜 即将开源企鹅卷轴评测集，助力行业长文评测和应用研究。

5、苹果放大招!Ferret-UI2来了， UI 理解力直接拉满!

现今设备屏幕多样化，操作复杂，令人眼花缭乱。苹果推出Ferret-UI2，一个跨平台UI理解模型，号称能在各种设备上统一用户界面，包括iPhone、Android、iPad、网页和AppleTV。Ferret-UI2支持多平台，引入动态高分辨率图像编码技术和自适应网格增强方法，提高UI感知能力。通过高质量训练数据学习基本和高级任务，在跨平台UI理解任务中表现出色。

【AiBase提要:】 🔍 Ferret-UI2支持多平台，能理解各种设备的UI屏幕，适应多样化设备生态系统，提供广泛应用场景。 🖼 Ferret-UI2引入动态高分辨率图像编码技术和自适应网格增强方法，提高UI感知能力，准确识别视觉元素和关系。 🚀 Ferret-UI2通过高质量训练数据学习基本和高级任务，在跨平台UI理解任务中表现优异，具有良好的泛化能力。 详情链接:https://huggingface.co/jadechoghari/Ferret-UI-Llama8b

6、苹果公司将在iOS18.2中集成OpenAI的ChatGPT

苹果公司宣布将在即将发布的iOS18.2版本中集成OpenAI的ChatGPT，为用户带来更智能的Siri和其他功能。新功能包括升级至ChatGPT Plus的选项，用户可订阅OpenAI的付费服务，费用为每月20美元。苹果与OpenAI合作的盈利模式尚不明确，双方希望通过提高曝光率实现互利。

【AiBase提要:】 🔹 iOS18.2将集成ChatGPT，用户可升级至ChatGPT Plus 🔹 ChatGPT Plus提供更多功能，免费版受限，付费用户体验更丰富 🔹 苹果与OpenAI合作盈利模式不明确，双方希望通过提高曝光率实现互利

7、Rive推Layouts功能 画面自动适配各种屏幕，搞定排版难题!

Rive推出的Layouts功能为设计师和开发者带来了突破，摆脱了屏幕适配的困扰。这一功能让动画图形可以自动适应不同设备和屏幕尺寸，保持流畅的动画效果，为用户提供更好的体验。

【AiBase提要:】 ✨ 自动适应屏幕大小，保持流畅动画效果，让设计师轻松创建响应式布局。 🌟 跨设备兼容性，图形在不同平台间平滑过渡，一次创建多平台适配。 💡 多语言支持，根据语言长度自动调整布局大小，确保显示效果一致。 详情链接:https://rive.app/blog/introducing-layouts

8、新开源语音识别模型Moonshine:速度比OpenAI Whisper快五倍

Moonshine 是一款开源语音识别模型，设计更高效处理音频数据，特别适合短音频片段，支持离线运行，消耗更少计算资源。

【AiBase提要:】 🚀 Moonshine 的处理速度比 OpenAI Whisper 快五倍，更经济高效。 🔍 适合处理短音频片段，根据音频长度调整处理时间。 💻 支持离线运行，适合资源有限的硬件设备使用。 详情链接:https://github.com/usefulsensors/moonshine

9、上海AI Lab发布LLaMA版o1项目

近期，上海AI Lab团队发布了LLaMA版o1项目，旨在复刻OpenAI的奥数解题神器o1，采用了蒙特卡洛树搜索、Self-Play强化学习、PPO以及AlphaGo Zero的技术，引起开发者社区广泛关注。项目取得了显著进步，超过了其他商业闭源方案，在基于AlphaGo Zero架构复刻OpenAI o1方面取得重大进展，并已开源预训练数据集、模型和强化学习训练代码。

【AiBase提要:】 🔍 采用先进技术复刻OpenAI的奥数解题神器o1 💡 成对优化策略取得显著进步，超过其他商业闭源方案 🚀 在基于AlphaGo Zero架构复刻OpenAI o1方面取得重大进展 详情链接:https://arxiv.org/pdf/2410.02884https://arxiv.org/pdf/2406.07394

10、全球首家使用生成式AI服务的餐厅开业

一家颠覆性的人工智能公司推出全球首个使用生成式AI辅助餐厅服务员的项目，让高端餐厅Cibo Vino成为首家采用AI服务的餐厅。这项技术提升了服务员培训效率，为顾客提供多达270万种食物、葡萄酒和鸡尾酒的完美搭配建议，同时支持处理顾客的过敏、饮食需求和多语言支持。

【AiBase提要:】 🍽️ Cibo Vino成为全球首家使用生成式AI服务的餐厅，提供创新的员工培训和推荐支持。 🤖 Brown Bacon AI技术提供近270万种食物和饮品的完美搭配建议，极大提升服务质量。 🌍 技术支持多语言，准确处理顾客的饮食需求和过敏信息，改善就餐体验。

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