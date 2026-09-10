AI日报：DeepSeek V4.1 Flash发布；Suno v6支持图片、视频一键变音乐；ChatGPT语音模式全面开放GPT-6 Astra调用

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1、DeepSeek V4.1 Flash发布：原生多模态视觉理解全面超越Pro版

DeepSeek V4.1Flash作为最小尺寸模型，具备原生多模态视觉理解能力，通过创新架构和优化设计，在性能、效率和成本控制上全面超越前代模型。

【AiBase提要:】 🧠 DeepSeek V4.1Flash采用552B参数的MoE架构，引入Causal-Encoder-Decoder结构，提升性能和效率。 ⚡ 优化KV Cache缓存大小，显著降低HBM和SSD需求，减少使用成本。 💰 新模型定价下调，采用峰谷定价机制，鼓励用户灵活调整任务时间。

2、Suno v6 正式上线：图片、视频、语音备忘录一键变音乐，精准编辑歌曲成现实

Suno v6 是 Suno 平台推出的全新一代 AI 音乐生成模型，支持多模态输入并提供精准的局部编辑功能，同时包含三个版本以满足不同创作者的需求。

【AiBase提要:】 🎨 支持多模态输入，如图片、视频或语音备忘录直接生成音乐。 🎹 提供精准局部编辑功能，可修改歌曲的特定部分而不影响其他内容。 🚀 三大模型矩阵满足不同创作者需求，包括旗舰版、探索版和高效版。

3、AMD：超 20 款锐龙 AI Max+ PRO 495 设备即将上市，迷你主机成绝对主力

AMD 在锐龙 AI Max 媒体沙龙上透露，将有超过20款基于锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器平台的设备上市，其中大多数为迷你主机，只有惠普例外，其将推出基于 Gorgon Halo 的新一代 ZBook Ultra 移动工作站。AMD 显然希望借助 PRO 495 推动高性能小钢炮主机市场的发展。

【AiBase提要:】 🧠 锐龙 AI Max+ PRO 495 处理器平台将推出超过20款设备，迷你主机成为主要形态。 💼 惠普将带来基于 Gorgon Halo 的新一代 ZBook Ultra 移动工作站。 🔥 AMD 明确表示希望通过 PRO 495 推动高性能小钢炮主机市场发展。

4、告别配音“对不上嘴”！亚马逊Prime Video重磅上线AI口型同步技术

亚马逊Prime Video正式上线全新的AI口型同步功能，能够精准对齐演员的嘴部动作与真人配音的音轨，彻底解决跨语言配音时画面与声音脱节的问题。该技术已应用于《贵族高中:我们之间的鸿沟》英语配音版，并计划扩展到更多影视作品中。同时，生成式AI在视频领域的应用也在加速，如Meta和YouTube推出了人工智能自动配音功能并自带“口型同步”选项。

【AiBase提要:】 🎬 亚马逊Prime Video上线AI口型同步功能，解决跨语言配音画面与声音脱节问题。 📺 该技术率先应用于德国剧集《贵族高中:我们之间的鸿沟》英语配音版，未来将扩展至更多影视作品。 🤖 生成式AI在视频领域快速普及，Meta和YouTube也推出人工智能自动配音功能并自带“口型同步”选项。

5、米哈游《原神》角色声音被“偷”获赔 75 万：上海首例 AI 声音仿冒案宣判

上海市浦东新区人民法院宣判了首例涉AI声音仿冒不正当竞争纠纷案，米哈游因《原神》角色声音被AI变声软件未经授权使用而获赔75万元。

【AiBase提要:】 🎙️AI变声软件提供《原神》角色声音资源包，引发不正当竞争纠纷。 ⚖️司法鉴定认定AI变声软件中《原神》角色试听语音与原声“倾向认定同一”。 💰法院判令被告赔偿米哈游75万元，并明确AI使用声音需获得授权。

6、OpenAI悄然调整ChatGPT广告政策，全面封杀Adobe等竞品AI生图与语音广告

OpenAI悄然调整了ChatGPT广告政策，禁止竞争对手投放图像生成和语音生成工具的广告，并调整了发现机制，限制外部链接的返回。这一举措表明OpenAI正在努力保护自身的核心利益，同时其广告业务展现出强大的吸金能力。

【AiBase提要:】 🚫 禁止竞争对手在ChatGPT平台投放图像生成和语音生成工具的广告 🔍 调整发现机制，停止返回外部引用链接 💰 广告业务吸金能力强，年化收入运行率突破10亿美元

7、ChatGPT语音模式全面开放GPT-5.6 Sol与GPT-6 Astra调用

ChatGPT 语音模式迎来重大升级，用户可根据需求自由选择模型和推理深度。订阅 Pro 套餐的用户可直接调用顶尖模型 GPT-5.6Sol 或 GPT-6Astra，并在需要时自动切换处理复杂任务。同时，OpenAI 对 GPT-Live 的使用限额进行了简化和优化，提升了用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 用户可自由选择模型及推理深度以提升语音交互体验 🔄 订阅 Pro 套餐的用户可调用 GPT-5.6Sol 或 GPT-6Astra 模型 ⏰ OpenAI 优化了 GPT-Live 的每日使用限额规则

8、Kimi携手华胜天成、金山云等巨头杀入企业核心腹地

月之暗面正式启动‘Kimi企业合作伙伴计划’，旨在通过生态合作推动大模型技术深入企业核心业务场景，同时培养专业工程师团队，助力AI转化为生产力。该计划已吸引多家头部企业加入，标志着AI大模型在B端市场的商业化进程加速。

【AiBase提要:】 🧠 月之暗面启动“Kimi企业合作伙伴计划”，推动大模型技术向企业核心业务场景落地。 🤝 通过生态合作，为企业提供AI落地路径，并培养前线部署工程师队伍。 🚀 华胜天成、金山云等头部企业加入，预示AI大模型在B端市场加速商业化落地。

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