AI日报：腾讯发布开源旗舰模型Hy4preview；Midjourney V8.2上线图像编辑模型；谷歌Gemini Omni 1.1 Flash模型登场

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1、腾讯混元发布开源旗舰模型Hy4preview，总参数770B、上下文1M

腾讯混元发布开源旗舰模型Hy4preview，总参数770B、上下文1M，定位真实生产力场景。模型已在多个平台上线，并在软件工程、办公场景、游戏开发和科研领域取得显著进展。内部盲测数据显示其性能优于其他模型，同时通过开源策略推动行业趋势转变。

【AiBase提要:】 🧠 Hy4preview在软件工程、办公场景、游戏开发和科研领域取得显著进展。 📊 在内部盲测中，Hy4preview的评分优于GLM-5.3与Kimi K3。 🚀 腾讯通过开源策略推动大模型竞争从参数竞赛转向生产力实效验证。

2、直出4K分辨率！谷歌全新Gemini Omni 1.1 Flash视频模型重磅登场

谷歌发布了全新的Gemini Omni1.1Flash视频生成AI模型，该模型在多模态领域竞争中实现了高清、长时视频生成的突破。其功能设计包括场景扩展、运镜控制以及参考视频片段的引入，提升了视频生成的灵活性和专业性。同时，模型提供了多种分辨率选项，并采用阶梯式定价策略，降低了使用门槛。

【AiBase提要:】 🎥 场景扩展功能允许用户在已有视频结尾处无缝衔接并继续生成后续画面，每次扩展步长为10秒，累计最长时长可达40秒。 📽 运镜控制通过指定镜头的起始帧与结束帧，实现平滑自然的转场效果与专业运镜。 📹 新模型支持引入最长3秒的参考视频片段，从而在构建新场景时精准维持画面的上下文背景与角色一致性。

3、Midjourney V8.2重磅上线图像编辑模型，全功能支持指令微调与画布扩展

Midjourney V8.2图像编辑模型的发布，标志着AI绘画领域的一次重要升级。该模型通过指令微调、多图参考、局部重绘等功能，为创作者提供了更加精准和可控的视觉创作体验。

【AiBase提要:】 🎨 指令编辑能力，用户可通过文本指令对已有图像进行修改。 🖼️ 多图参考生成机制，单次最多支持融合4张图片作为参考。 🖌️ 局部重绘与画布扩展功能，让画面细节调整与尺寸延展变得轻而易举。 详情链接:https://updates.midjourney.com/edit-model-for-v8/

4、蚂蚁集团携手中金公司推出首个金融增强大模型Ling-3.0-flash-Fin

蚂蚁集团与中金公司合作推出金融增强大模型Ling-3.0-flash-Fin，该模型在专业金融语料训练下显著提升了投研能力，并在信息检索等核心能力上表现优异。同时，双方还推出了FinFIRST金融搜索基准并计划开源，以促进行业生态发展。

【AiBase提要:】 🧠 金融增强大模型Ling-3.0-flash-Fin通过专业金融语料训练，强化了投研核心能力。 🔍 模型聚焦信息检索等四大核心能力，表现突出且通用能力提升。 🌐 开源计划推动行业生态发展，提供免费API调用和模型权重开源。

5、阿里发布全新 Qoder:从 AI 编程工具升级为面向所有人的智能体工作台

阿里发布全新Qoder，从AI编程工具升级为面向所有人的智能体工作台，提升了工作效率和用户体验。

【AiBase提要:】 🧠 新版本Qoder将工作对象从“代码工程”转向“智能体任务”，提升工作效率。 ⚙️ 技术层面支持“读—改—验证—迭代”的自主闭环，具备跨文件编辑等能力。 🌐 产品提供编程模式与通用模式双入口，让非技术用户也能参与开发。

6、谷歌升级搜索 AI 模式:支持300多家平台机票追踪与酒店预订

谷歌对其对话式搜索体验“AI 模式”进行了重大功能升级，新增航班价格追踪、酒店预订辅助以及积分/里程价格查看等功能，标志着其正加速将 AI 模式打造为全流程的 AI 旅行代理。

【AiBase提要:】 ✈️ 支持整合300多家航空公司及旅行网站的即时价格与推荐方案。 🏨 酒店场景中可基于用户偏好推荐附带评价的房源，并无缝跳转至合作方界面完成支付。 ✈️ 全球用户可通过自然语言查询航空里程或酒店积分兑换的具体额度。

7、小鹏第二代VLA大模型迎来首次重大升级，综合安全能力暴增20倍

小鹏第二代VLA大模型迎来首次重大升级，核心在于让AI真正理解时间，实现从静态3D空间到动态4D时空的跃迁。同时，模型推理效率提升，引入了整车大脑Master Agent，并将Robotaxi的L4级体验下放至量产车型。

【AiBase提要:】 🧠 引入Infini-VLA长时序架构，提升模型对时间的理解能力。 🚀 提升模型推理效率，实现“边看、边想、边行动”的并行处理。 🤖 首次推出Master Agent，实现VLA与VLM的驾舱融合。

8、Anthropic 推出 MHS 硬件标准，首次重拳杀入物理 AI 赛道

Anthropic 发布了模型硬件标准（MHS），标志着其首次公开进军具身智能与物理 AI 领域。MHS 是一套统一的控制与通信标准，使 AI 智能体能够操控多种设备，提高实验效率。该技术在生物医药、量子计算和先进制造等领域展现出强大的提速能力。

【AiBase提要:】 🧠 MHS 是一种统一的控制与通信标准，让 AI 智能体可以操控多种设备。 🧪 在生物医药领域，MHS 显著缩短了实验开发与运行周期。 🚀 Anthropic 的 MHS 标准将大模型竞争从对话延伸到动手操作领域。

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