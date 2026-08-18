AI日报：阿里发布HappyShrimp 1.0；企业微信5.0.10打通AI Agent；美团2027校招主招AI人才

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、阿里发布AI音乐模型HappyShrimp 1.0 自然语言创作打破音乐生产门槛

阿里巴巴推出的AI音乐生成模型HappyShrimp 1.0，通过自然语言驱动音乐创作，突破了传统AI音乐工具的限制，实现了从作词、作曲到演唱的全流程创作。该模型具备精准控制复杂指令的能力，并与太合音乐集团达成战略合作，进一步拓宽了AI音乐的创作边界。

【AiBase提要:】 🎧 采用自然语言驱动音乐创作，打破专业门槛 🎼 实现端到端整曲生成，避免词曲错位问题 🎬 与太合音乐集团合作，拓展音乐产业生态 详情链接:https://www.happyshrimp.cn/

2、企业微信5.0.10打通AI Agent，十大办公能力全面开放

企业微信5.0.10版本上线，全面开放CLI和MCP能力，支持各类AI Agent直接接入企业微信，提升办公效率。

【AiBase提要:】 🚀 企业微信5.0.10版本上线，AI能力进一步升级。 🌐 全面开放CLI和MCP能力，支持AI Agent直接接入企业微信。 📊 提供十大办公能力，助力AI Agent执行办公任务。

3、昆仑万维发布Mureka V9.5:AI音乐告别“机械堆砌”，转向“人情味”创作

昆仑万维推出的Mureka V9.5 AI音乐生成模型，通过引入MusiCoT框架，强调克制、留白与自然，解决了AI音乐的机械感问题，提升了人声表现和国风音乐的真实感，标志着AI音乐从工具向灵感催化剂的转变。

【AiBase提要:】 🧠 Mureka V9.5引入自研的MusiCoT框架，通过构建严密的音乐思维链提升生成音乐的自然感。 🎤 人声表现良品率提升至61.0%，气息与情感表达更接近真人，显著改善AI音乐的机械感。 🎼 在中文国风领域实现突破，优化咬字准确度和气口处理，使音乐更具真实感和民族韵味。

4、美团启动2027届校招，超八成岗位要求AI能力

美团启动2027届校招，超八成岗位要求AI能力，新增AI原生岗位，强调AI应用与业务实践能力的融合。

【AiBase提要:】 🧠 美团新增AI原生岗位，如AI全栈工程师、AI产品经理等 📈 超过80%的岗位要求AI相关能力，AI成为通用职业能力 🚀 美团提供AI工具和资源支持，帮助校招生建立人机协作习惯

5、独立音乐出版商起诉Anthropic与Suno，索赔或超 10 亿美元

独立音乐出版商Round Hill Music起诉人工智能公司Anthropic与Suno，指控其未经授权使用受版权保护的歌曲训练AI系统，涉及数百首经典歌曲，索赔金额可能高达10亿美元。

【AiBase提要:】 🎧 独立音乐出版商Round Hill Music起诉Anthropic与Suno，指控其未经授权使用受版权保护的歌曲训练AI系统。 🤖 Anthropic和Suno被指在训练过程中使用了数百首经典歌曲歌词，包括James Brown、The Kinks等知名音乐人的作品。 💰 Round Hill要求赔偿金额接近或超过10亿美元，案件仍在审理中。

6、Vercel 开源 Zero 语言：专为 AI Agent 设计，把图当源码

Vercel Labs 开源了实验性编程语言 Zero，其核心是为 AI Agent 设计，以图代替文本作为编程源头，通过编译器校验确保编辑的准确性，但目前仍面临社区质疑和验证挑战。

【AiBase提要:】 🤖 Zero 语言专为 AI Agent 设计，以图代替文本作为编程源头。 🔄 编译器通过校验语义图确保 Agent 的编辑准确无误。 📊 目前社区反应平淡，需证明 Zero 在错误率和效率上的优势。

7、Anthropic首度披露Model2 模型：性能超越当前最强AI，技术边界再度拓宽

Anthropic发布了《2026年8月风险报告》，首次公开了尚未正式发布的全新AI模型——Model 2。报告显示，Model 2在多项基准任务上的表现优于目前最强的Claude Mythos 5，但性能提升相对温和，核心意义在于提升整体综合能力。

【AiBase提要:】 🧠 Model 2在多项基准任务中表现优于Claude Mythos 5。 🔄 Model 2可能是Model 1的后继演进版本，属于Claude Mythos Preview的技术路线深度迭代。 📈 报告还提到Model 1的相关称谓，表明其与Model 2存在技术关联性。

8、半价！OpenRouter 下调 OpenAI 最强模型 GPT-5.6 Sol 调用费

OpenRouter 和 Vercel 针对 OpenAI 的 GPT-5.6 Sol 模型推出调用费用折扣，旨在吸引更多用户使用该模型，提升其市场影响力和口碑。

【AiBase提要:】 🔥 OpenRouter 将 GPT-5.6 Sol 的调用费用降低一半，输入和输出成本均减半。 📅 Vercel 提供限时半价优惠，有效期至 2026 年 9 月 18 日。 📈 行业分析认为此举是巧妙的营销策略，有助于扩大 GPT-5.6 Sol 的使用量与知名度。

（举报）