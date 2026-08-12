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REDMI K100 Pro Max首销战报出炉 销量达上代同期150%

2026-08-12 09:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月12日 消息:REDMI手机官方今日发布K100Pro Max首销战报，宣布该机首销日销量达到上代同期的150%。REDMI K100Pro系列在发布当天同步开售，其中K100Pro Max首销到手价4199元起，成为中高端市场的热门机型。

性能方面，K100Pro Max搭载第五代骁龙8至尊版移动平台，并配备独显芯片D2，综合跑分达到455.5万。新机搭载全新狂暴引擎，实现CPU、GPU、DDR一体化动态调频，可根据不同负载场景灵活调度性能输出。为了进一步释放并维持高性能表现，K100Pro Max内置6300mm²冰封循环冷泵，构建覆盖屏幕、中框与后盖的立体散热通路，有效降低SoC核心及握持区域温度，加快整机热量导出。

屏幕方面，新机配备6.9英寸OLED直屏，分辨率为2608×1200，支持185Hz刷新率，并采用M11发光材料，显示效果细腻流畅。影像配置上，后置2亿像素主摄、5000万像素超广角以及5000万像素潜望长焦，前置则为3200万像素镜头，覆盖全焦段拍摄需求。

续航是K100Pro Max的另一大亮点。内置9070mAh大容量电池，支持100W有线充电和50W无线充电，同时具备27W有线反充和22.5W无线反充功能，可为其他设备应急补电。从首销数据来看，K100Pro Max凭借性能、影像和续航的多重升级，获得了市场的积极反馈，也为REDMI K系列在性价比旗舰赛道上的竞争力再添注脚。

4199元起！REDMI K100 Pro Max首销成绩出炉：销量达上代同期150%

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