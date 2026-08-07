AI日报：OpenAI取消ChatGPT文本聊天限制；小米智能摄像机4 Max AI变焦版开售；Suno 宣布给AI歌曲加水印

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1、OpenAI取消ChatGPT文本聊天限制，GPT-5.6系列模型全面升级

OpenAI宣布取消ChatGPT的文本聊天限制，并推出全新的GPT-5.6系列模型。该模型将提升AI助手的使用范围和性能，同时优化了推理能力和事实错误率。针对不同用户群体，提供了不同的模型版本和功能。

【AiBase提要:】 🔥 OpenAI取消ChatGPT文本聊天限制，扩大AI助手使用范围。 🧠 GPT-5.6Luna成为Free和Go用户的默认模型，提升推理能力。 📊 Plus和Pro用户获得GPT-5.6Sol模型，优化日常任务处理效率。

2、小米智能摄像机 4 Max AI 变焦版现货开售：塞了一颗 AI 大模型进去，定价 799 元

小米智能摄像机4 Max AI变焦版在四个月众筹预热后正式开售，定价799元。其核心升级在于内置了小米首款AI看护大模型，算力比前代翻三倍，实现了更细颗粒度的行为识别和语义理解。硬件上采用超清双摄组合，支持4K画质和12倍混合变焦，同时新增摄影模式。安全方面内置国家EAL5+认证的米家安全芯片，支持镜头物理遮蔽和云端数据传输加密。

【AiBase提要:】 🧠 内置小米首款AI看护大模型，算力提升三倍 📹 超清双摄组合支持4K画质和12倍混合变焦 🔒 安全芯片和云端加密保障数据安全

3、火山引擎上线Seedance2.5API，视频生成能力全面升级

火山引擎正式上线Seedance2.5API服务，新版本在指令遵循、长叙事、真人感、声画质感等方面实现升级，进一步提升AI视频生成能力。Seedance2.5原生支持30秒视频直出，最高支持50个全模态素材参考，并具备更精准稳定的视频编辑能力，同时兼容十余种语言。

【AiBase提要:】 🎥 Seedance2.5原生支持30秒视频直出，最高支持50个全模态素材参考。 🎬 模型在画质、音质、光影、运镜和整体美感等关键视频要素上进一步优化。 💰 Seedance2.0mini与Seedance2.0fast开启限时优惠，降低AI视频创作门槛。

4、Suno 宣布给 AI 歌曲加水印，还签了版权检测协议

Suno宣布为AI生成的音乐添加水印，以防止在其他平台上被滥用，并与Musixmatch达成版权检测协议。同时，Suno正面临来自唱片公司和艺人的多起诉讼，包括与美国唱片业协会（RIAA）协调的环球音乐集团(UMG)和索尼音乐集团的法律纠纷。

【AiBase提要:】 🎧 AI歌曲添加水印以防止滥用 🔒 Suno与Musixmatch合作进行版权检测 ⚖️ Suno面临多起法律诉讼

5、宇树科技IPO战略配售曝光:DeepSeek获配93.3万股，锁定36个月

宇树科技IPO战略配售结果公布，DeepSeek和腾讯等机构参与，显示出资本市场对具身智能赛道的关注。

【AiBase提要:】 🤖 宇树科技IPO战略配售曝光，DeepSeek获配93.3万股，锁定36个月。 💼 腾讯旗下公司也参与了战略配售，认购金额约1.36亿元。 📈 发行完成后总股本达4.04亿股，发行市值约609亿元，投资者需关注股价波动风险。

6、OpenAI 首款 AI 硬件曝光：甜甜圈造型、冰球大小，售价 300–400 美元，2027 年有望发布

OpenAI 首款自有 AI 硬件曝光，外形为甜甜圈造型，体积小巧便携，配备可移动部件和多种传感器，强调自然语音交互体验，售价预估在 300 到 400 美元之间，计划于 2027 年发布。

【AiBase提要:】 🍎 OpenAI 首款自有 AI 硬件曝光，外形为甜甜圈造型，体积小巧便携。 💡 设备配备可移动部件和多种传感器，强调自然语音交互体验。 💰 售价预估在 300 到 400 美元之间，计划于 2027 年发布。

7、谷歌掏出离线翻译硬件 Gemma Translator：树莓派塞进 51 亿参数，全程不联网也能跨语种对话

谷歌推出了一款名为Gemma Translator的离线翻译设备，该设备基于自家的Gemma4E2B模型，拥有51亿总参数和23亿激活参数，专为手机、浏览器和树莓派等资源受限的边缘设备设计。设备通过树莓派Raspberry Pi5单板计算机运行，能够实现语音转写、翻译和语音合成，全程无需联网，确保了在断网情况下的跨语言沟通能力。

【AiBase提要:】 🧠 谷歌发布离线翻译设备Gemma Translator，专为边缘设备设计。 📶 无需网络即可实现跨语种对话，处理流程全部在本地完成。 💻 使用树莓派Raspberry Pi5单板计算机，搭载51亿参数的Gemma4E2B模型。

8、影石 GO Ultra 上线 AI 语音助手：分区域接入千问与 Gemini，拇指相机变身个人 AI 入口

影石 Insta360 为 GO Ultra 拇指相机上线 AI 语音助手，按区域采用不同大模型方案，提升其作为个人 AI 助手的智能化体验。

【AiBase提要:】 📱 影石 Insta360 为 GO Ultra 拇指相机上线 AI 语音助手，按区域采用不同大模型方案。 🌐 中国大陆接入阿里千问，中国港澳台及海外使用 Google Gemini，实现多模态交互能力。 🤖 AI 语音助手集成了面对面互译、拍图问答和语音问答，使拇指相机升级为智能终端。

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