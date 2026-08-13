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AI日报：DeepSeek V4 Pro正式版亮相；小红书或推进“AI导购”功能；Grok 4.6正式发布

2026-08-13 16:45 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、深夜震撼发布：DeepSeek V4 Pro正式版亮相，比肩顶尖Fable大模型

DeepSeek-V4-Pro-0813正式版在性能上表现出色，超越了Opus4.8，并具备与Fable5模型竞争的能力。其价格保持为V4-Flash的三倍，用户可直接通过指定名称接入最新版本。

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【AiBase提要:】

🧠 DeepSeek-V4-Pro-0813正式版上线，性能超越Opus4.8并具备与Fable5竞争的实力。

💰 价格维持为V4-Flash的三倍，具体调整计划尚未公布。

🚀 用户可通过指定名称直接接入最新版本，无需更改调用方法。

2、性能狂飙！Grok 4.6正式发布，实力比肩GPT-5.6 Sol

SpaceX AI推出的Grok4.6在处理复杂、长程Agent任务方面表现出色，其性能与OpenAI的GPT-5.6 Sol相媲美甚至超越。该模型在多个基准测试中表现优异，同时保持了高效的运行速度和合理的定价策略，为开发者提供了强大的工具支持。

【AiBase提要:】

🧠 Grok4.6在长程复杂任务中表现出色，优化了推理能力和工程代码生成

📊 在多项基准测试中，Grok4.6的性能与GPT-5.6 Sol相当甚至超越

💰 运行速度和价格体系保持竞争力，适合开发者使用

3、小红书被曝推进“AI导购”功能，布局前台AI产品化

小红书正在推进“AI导购”功能，通过对话交互模式直接推荐商品卡片并挂载下单跳转链接，同时全面提速AI战略，布局AI社交产品和AI社区互动工具，从后台技术应用向前台自研、产品化及生态化延伸。此外，小红书还密集招募AI应用研发人才，部分岗位薪资达到30-60K/16薪，最高年薪可达96万元。

【AiBase提要:】

🛒 小红书正在打造全新的“AI导购”功能，通过对话交互模式推荐商品卡片并挂载下单跳转链接。

🧠 小红书全面提速AI战略，布局AI社交产品和AI社区互动工具，从后台技术应用向前台自研、产品化及生态化延伸。

💰 小红书近期密集招募AI应用研发人才，部分岗位薪资达到30-60K/16薪，最高年薪可达96万元。

4、千问开放平台上线菜鸟智能体:“你只管说需求，AI帮你匹配寄件方案”

文章介绍了千问开放平台上线的菜鸟智能体功能，用户可以通过自然语言描述寄件需求，智能体将识别物品、价格、上门时间等条件，并匹配合适的寄件方案与快递公司。此外，智能体还支持智能联想和信息填充，减少重复输入，同时可以解答寄件过程中的问题。

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【AiBase提要:】

✨ 用户可通过自然语言描述寄件需求，智能体自动识别并匹配寄件方案。

🚚 智能体可识别大件物品并推荐适合的承运方，如德邦。

💡 支持智能联想和信息填充，减少重复输入，提升用户体验。

5、鸿蒙版支付宝升级上线 AI助手“阿宝”开启全平台公测

鸿蒙版支付宝迎来重大版本升级，AI原生端助手“阿宝”正式面向HarmonyOS用户开启公测。此次升级标志着“阿宝”达成iOS、Android及HarmonyOS三大主流移动操作系统的全场景覆盖，为用户提供了更高效、精准的服务接入入口。

【AiBase提要:】

🚀 阿宝AI助手全面覆盖iOS、Android及HarmonyOS三大系统。

💡 用户通过自然语言交互即可调用多种服务，提升操作效率。

📈 HarmonyOS6终端设备数突破7000万，AI助手深度融入生态。

6、荣耀Robot Phone全球发布：搭载Agentic OS与全新YOYO Pro，开启多模态智能新体验

荣耀Robot Phone的发布标志着智能交互技术的新突破，其创新的Agentic OS系统和YOYO Pro模式为用户带来了全新的多模态智能体验。

【AiBase提要:】

📱 荣耀Robot Phone搭载了Agentic OS新一代伙伴型多模态智能操作系统，支持超长任务执行和跨生态联动功能。

🎨 提供星轨银和月影灰两款配色选择，采用9.59毫米轻薄机身与248克全金属一体成型设计，配备6.31英寸显示屏。

🔋 配备第五代骁龙8 至尊 版旗舰芯片和7060毫安时青海湖电池，支持四麦克风阵列拾音，提升语音交互体验。

7、CodeBuddy全系产品升级至DeepSeek-V4-Pro正式版

CodeBuddy宣布其全系产品已全面升级至DeepSeek-V4-Pro正式版，同时官方发布价格调整预告，建议用户提前规划模型使用需求。此次升级覆盖多端产品体系，随着DeepSeek V4系列进入正式版并即将调价，其在AI编程及智能开发场景中的应用成本也将受到影响。

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【AiBase提要:】

🧠 CodeBuddy全系产品升级至DeepSeek-V4-Pro正式版，为开发者提供最新模型能力支持。

💰 官方发布价格调整预告，建议用户提前规划模型使用需求。

🚀 DeepSeek V4系列进入正式版并即将调价，影响AI编程及智能开发场景中的应用成本。

8、韩国AI新王Solar Pro 4登场，直接硬刚全球顶尖大模型？

韩国人工智能实验室Upstage推出的Solar Pro4大模型，在性能和定价上展现出强大的竞争力，并在多个国际权威AI评测平台中取得优异成绩，展现了其在全球大模型领域的实力。

【AiBase提要:】

🧠 Solar Pro4拥有高达512K的上下文窗口，支持最高128K的输出长度，适用于多份合同、报告及数据文件的处理。

💰 Solar Pro4的定价具有竞争力，每100万Tokens的输入价格为0.3美元，输出价格为1.2美元。

📊 Solar Pro4在多个AI模型评测平台中表现优异，位列Agent Arena榜单第44位，与MiniMax M2.7和Nemotron3Ultra等知名模型处于同一水平线。

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