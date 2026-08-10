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AI日报：xAI Imagine Image2.0上线；豆包推荐酒店也开始收费；阿里Meoo秒悟上线团队版

2026-08-10 16:40 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、支持5张参考图融合与智能扩图xAI Imagine Image2.0正式上线

xAI发布Imagine Image2.0，提供更高质量的图像生成与编辑能力，支持复杂指令、多轮生成和智能扩图，适用于创意设计和视频策划等场景。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 支持多轮生成和编辑，保留用户指定的视觉元素。

🖼️ 新增智能调整大小功能，支持多种画幅比例。

🔄 模板工作流覆盖多种重复创作任务场景。

2、豆包推荐酒店也开始收费：抖音来客新增特定渠道服务费政策

豆包推荐的酒店订单将开始收取服务费用，这标志着抖音来客在AI流量转化后的商业化探索。

【AiBase提要:】

📅 豆包推荐的酒店订单将从8月10日起收取11.4%的软件服务费和0.6%的支付手续费，综合费率约为12%。

💰 软件服务费计算基数为用户实际支付金额加上平台补贴金额，费率根据商家类型、商品类目等因素调整。

🚀 抖音来客新增特定渠道服务费政策，显示AI入口逐渐连接本地生活等交易场景，探索商业化模式。

3、阿里Meoo秒悟上线团队版，接入Qwen-3.8-Max模型

阿里Meoo秒悟上线团队版，接入Qwen-3.8-Max模型，为企业用户提供更强大的协作和管理功能。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 新增统一身份管理、积分共享池、权限体系和团队技能市场等能力。

🔧 支持应用、技能和云资源集中管理，并提供三级权限体系。

🚀 接入Qwen-3.8-Max模型，提升复杂任务执行能力。

4、微信灰度上线“AI帮写”，朋友圈文案可由小微生成

微信正在灰度上线朋友圈“AI帮写”功能，用户发布图文或纯文字朋友圈时，可通过微信AI助手“小微”自动生成文案，进一步降低朋友圈内容创作门槛。

【AiBase提要:】

🖼️ 微信朋友圈“AI帮写”功能上线，用户可通过“小微”生成图文或纯文字文案。

🎙️ 支持语音和文字输入，提供简洁、调侃、文艺三种风格的候选内容。

🌐 微信AI助手“小微”覆盖多种场景，包括设置调整、消息发送、小程序调用等。

5、腾讯WorkBuddy App更新上线，支持手机端查看并发起AI任务

腾讯WorkBuddy App更新上线，新增手机端查看和发起任务能力，进一步完善AI Agent多端协同体验。用户可通过移动端管理不同设备上的任务进展，并进行任务操作，实现任务状态和生成内容的同步。此次升级扩展了AI Agent的使用场景，使用户不再局限于单一设备操作，多设备协同、跨终端管理成为提升智能体实用性的关键方向。

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【AiBase提要:】

📱 支持手机端查看和发起任务，提升多端协同体验。

💻 可同时管理多台电脑，实现任务与产物实时同步。

🔄 扩展AI Agent使用场景，推动智能代理发展。

6、阿里千问开放平台正式上线：支持手机、PC及AI眼镜，覆盖租房与寄快递等十余大生活领域

阿里千问开放平台的上线标志着人工智能在日常生活中的深度应用。该平台通过整合物流运输、房产居住、本地生活等多个高频服务场景，为用户提供了一站式智能服务体验，同时降低了开发者的接入门槛。

【AiBase提要:】

📱 千问开放平台支持手机、PC及AI眼镜三类终端服务接入。

🛒 平台已覆盖租房、寄快递等十余个日常生活高频服务场景。

🛠️ 提供标准化协议接入和端到端调测，降低开发者适配门槛。

7、英伟达首款开源全双工语音模型VoiceChat 11B正式发布

英伟达发布了首款开源端到端全双工语音对话模型VoiceChat 11B，该模型通过统一网络直接完成流式语音理解与生成，显著降低了响应延迟，并支持在对话中调用工具，避免了等待期间的长时间静默。

【AiBase提要:】

首款开源端到端全双工语音对话模型NemotronLabs VoiceChat11B发布

🔄 通过统一网络直接完成流式语音理解与生成，降低响应延迟

🛠️ 支持工具调用，避免等待期间的长时间静默

8、AI语音交互再升级：OpenAI桌面端ChatGPT上线新功能，支持语音操控电脑执行多步骤任务

OpenAI推出了ChatGPT Voice功能，使用户可以通过语音与ChatGPT进行对话，并控制AI在电脑上执行复杂任务。该功能基于新的语音模型系列ChatGPT-Live，支持多种应用场景，提升了桌面端的执行力。

【AiBase提要:】

✅ ChatGPT Voice功能允许用户通过语音与AI对话并执行复杂任务。

🔄 新功能基于ChatGPT-Live语音模型，支持多种应用和系统。

🚀 提升了桌面端的执行力，用户可通过语音下达复合指令。

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