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AI日报：SpaceXAI 推出Grok Bot；OpenAI发布Linux版ChatGPT；LTX正式发布开放世界模型LTX-2.5

2026-08-12 17:01 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、马斯克旗下 SpaceXAI 推出 Grok Bot多智能体协同办公时代来了

马斯克旗下的SpaceXAI推出了全新的人工智能软件Grok Bot，旨在像一支AI智能体团队一样运作，全天候处理各类专业任务。该工具已在内部团队中使用，并计划进一步推广至银行、投资机构及企业，以增强其在AI领域的竞争力。

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【AiBase提要:】

🤖 Grok Bot能够无缝应对各种专业工作场景，包括登录不同应用程序和网站，并在机器人之间共享信息。

💼 该工具已在SpaceX的工程、增长和营销团队中投入使用，例如协助销售团队寻找新客户并自动起草邮件。

📈 SpaceXAI正通过推出Grok Bot等产品，推动公司向人工智能公司转型，并计划发布下一代模型Grok4.6。

2、OpenAI 正式发布 Linux 版 ChatGPT 预览应用

OpenAI正式推出Linux版本的ChatGPT桌面端预览应用，为开发者和日常用户提供了更便捷的本地化交互体验。该应用支持多种系统发行版，并整合了常规对话、ChatGPT Work以及编程场景的Codex功能。

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【AiBase提要:】

📱 OpenAI推出Linux版ChatGPT桌面端预览应用，拓展生态版图。

⚙️ 支持Ubuntu、Debian、Fedora等主流发行版，提供x64和arm64架构安装包。

🛠️ 整合聊天、工作模式与编程助手，提升用户体验。

3、LTX正式发布开放世界模型LTX-2.5:原生集成ComfyUI且中小企业免费

LTX正式发布开放世界模型LTX-2.5，该模型在生成管道上进行了深度重构，包括引入新型扩散视频解码器、支持原生多镜头单次渲染生成以及搭载定制Gemma4语言骨干网。同时，LTX采用分层许可策略，中小企业可免费使用，大型企业需协商授权。模型已在Hugging Face上线，并与ComfyUI达成战略合作实现原生集成。

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【AiBase提要:】

🎥 引入新型扩散视频解码器以提升细节与画面质量

🔄 支持原生多镜头单次渲染生成

⚙️ 搭载定制Gemma4语言骨干网并提供专用预训练检查点

4、前通义千问负责人林俊旸官宣创业 Pragmatik Labs获数亿美元融资估值达20亿

前通义千问负责人林俊旸宣布创业，成立AI实验室Pragmatik Labs，专注于数字与物理世界融合的下一代AI智能体技术研发，并获得数亿美元融资，投后估值约20亿美元。

【AiBase提要:】

🚀 前通义千问负责人林俊旸宣布创业，成立AI实验室Pragmatik Labs。

💼 Pragmatik Labs聚焦数字与物理世界融合的下一代AI智能体技术研发。

💰 首轮融资规模达数亿美元，投后估值约20亿美元。

5、ChatGPT 企业版推出 Premium 席位：用量提升 5 倍，扫除五小时限制，企业 AI 定价再分层

OpenAI 推出 ChatGPT Business 的 Premium 席位，提供更高的使用额度和取消五小时限制，满足企业客户对更高算力的需求。同时，通过灵活的席位配置和促销活动，帮助企业更精准地控制成本。

【AiBase提要:】

✨ Premium 席位提供 5 倍于标准席位的使用量，满足高强度用户需求。

💰 Premium 席位定价为每用户每月 125 美元，按年付费可降至 100 美元。

🔄 企业可在同一工作区内自由混用标准与 Premium 席位，实现灵活管理。

6、《林离》上线不到一个月宣布停运，米哈游AI陪伴探索暂告一段落

米哈游旗下AI陪伴产品《林离》因阶段性规划与后续安排，宣布停止线上运营，仅保留离线版本功能。该产品的快速停运反映出AI陪伴领域仍处于早期探索阶段，行业对持续用户价值和稳定商业模式的验证仍在进行。

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【AiBase提要:】

🍎《林离》上线不到一个月宣布停运，米哈游AI陪伴探索暂告一段落。

🕹️产品将从Steam商店下架并正式关闭服务器，用户需提前备份数据。

📉AI陪伴产品在用户需求、商业模式和长期运营成本等方面面临挑战。

7、Manus官宣脱离Meta恢复独立运营，部分用户数据8月23日前需备份

Manus正式脱离Meta，恢复独立运营，并提醒部分用户及时备份数据。

【AiBase提要:】

📅 Manus宣布于8月11日恢复独立运营，总部设在新加坡。

🔒 部分用户数据将在8月23日被删除，需提前备份。

🚀 Manus计划推出新功能以拓展通用AI智能体边界。

8、字节跳动再落AI关键一子，新一级部门浮出水面

字节跳动近期成立全新的AI一级部门，专注于大模型的数据与安全建设，由王赢磊负责。该部门的成立是字节跳动在AI领域布局的重要一步，旨在为旗下各大模型提供高质量的跨模态数据服务。

【AiBase提要:】

新成立的AI一级部门聚焦于大模型的数据与安全建设。

该部门由王赢磊担任负责人，与Seed、Flow、抖音等核心部门平行。

部门业务范围覆盖基础模型与应用业务，致力于提供高质量的跨模态数据服务。

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