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AI日报：Qwen3.8-Max上线；DeepSeek V4-Flash API开启公测；京东外卖发布AI智能头盔

2026-08-03 16:43 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

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1、Qwen3.8-Max上线:聚焦真实办公与复杂任务，下周将开源模型权重

Qwen3.8-Max的发布标志着大模型向高自主性、端到端交付和真实业务场景落地的发展趋势，提升了复杂任务的执行效率和智能化水平。

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【AiBase提要:】

🧠 Qwen3.8-Max在编程、真实办公和长程任务执行上实现全面升级。

💻 模型增强了智能体在真实生产环境中的应用能力，支持复杂任务的自主执行。

🔄 模型权重计划下周开源，推动开发者和企业进行二次开发与智能体构建。

2、DeepSeek V4-Flash API开启公测 速度与性价比全面碾压GPT

DeepSeek最新版本API开启公测，在处理速度和性价比方面表现出色，超越了海外同类大模型。新版本API的输入成本大幅下降，性价比优势显著。国产AI在性能、速度与成本控制上的突破降低了AI技术商业化门槛，未来将带来更多开发者和企业的关注。

【AiBase提要:】

🚀 DeepSeek V4-Flash API在处理速度上超越了海外同类大模型

💰 新版本API的输入成本大幅下降，性价比优势显著

📈 国产AI在性能、速度与成本控制上的突破降低了AI技术商业化门槛

3、腾讯张军实测 WorkBuddy项目功能：邀人、共享、协同，终于像一群人跟 AI 一起干活了

腾讯张军实测 WorkBuddy 项目功能，强调其在团队协作中的重要性，展示了 AI 从个人助手向组织协作基础设施的转变。

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【AiBase提要:】

💡 WorkBuddy 的项目功能完成迭代升级，支持团队共享资料、协同处理任务和同步计划进展。

👥 张军特别提到创建了一套 skills（技能），让所有参与的同学都能一起使用，AI 成为团队协作的共享能力层。

🔄 从个人助手到团队中枢，AI 工具正向多人共享的 AI 协作空间演进，实现人 + 人 + AI 的三方协同。

4、北京 AGI Bar 创新玩法：消费即送 DeepSeek V4 Flash 无限量 API，AI 算力变身线下基础设施

北京 AGI Bar 创新性地将 AI 推理能力作为基础服务，让顾客在消费时即可无门槛使用 DeepSeek V4Flash 模型，推动 AI 技术从云端走向线下，成为普惠基础设施的重要尝试。

【AiBase提要:】

✅ 北京 AGI Bar 为顾客提供免费 DeepSeek V4Flash API Token，无需注册或付费即可使用 AI 推理能力。

💡 酒吧将 AI 推理能力作为基础设施，像 Wi-Fi 一样即连即用，推动 AI 技术的普惠化发展。

🌐 该模式被视为 AI 发展的重要趋势，未来可能在更多线下场景中普及，提升用户 AI 生产力支持。

5、京东外卖发布AI智能头盔:支持语音接单、路线导航和订单备注提醒

京东外卖推出的AI智能头盔集成了多项创新功能，旨在提升配送效率、骑手安全及用户服务体验。通过语音交互、智能路线规划和订单备注提醒等功能，该设备为即时配送场景带来了显著的改进。

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【AiBase提要:】

🧠 AI语音助手提升配送效率

🧭 智能路线规划降低迷路风险

📢 订单备注提醒优化用户体验

6、谷歌暂停Google Earth AI图像生成功能:上线不足48小时即加强安全防护

谷歌因潜在的虚假信息风险，暂停了Google Earth新上线的AI图像生成功能。该功能允许用户通过文本指令生成虚构场景，但可能被用于传播虚假信息。

【AiBase提要:】

🚨 谷歌暂停AI图像生成功能以防范虚假信息风险。

🖼️ AI生成内容可结合真实地理坐标，具有高度真实性。

🔒 虽有数字水印和验证机制，但部分工具仍无法稳定识别AI生成内容。

7、马斯克亲自下场演示：Grok 新功能能看片了，一段科比 AI 视频精准识破

马斯克通过上传科比的AI合成视频来展示Grok新版本的视频交互能力，Grok不仅解析画面和台词，还准确判定视频为深度伪造内容，体现了其强大的辨别真伪的能力。

【AiBase提要:】

🔥 Grok新版本展示了视频交互能力，能够解析画面与场景。

💡 精准提取核心台词并判定视频为深度伪造内容。

🚀 实现从听视频到看视频的跨越式升级，提升视频理解能力。

8、德国法院重磅裁定：AI音乐生成器Suno侵犯版权，被驳回合理使用抗辩

德国法院裁定AI音乐生成器Suno侵犯版权，驳回其合理使用抗辩。法院认为Suno在训练过程中存储了特定原始内容，构成侵权，并指出其应直接承担责任。此外，Suno通过技术手段获取训练数据，引发了法律争议。

【AiBase提要:】

🧠 德国法院认定Suno AI音乐生成器在训练过程中存储了特定的原始内容，构成版权侵权。

⚖️ 法院驳回了Suno关于合理使用的抗辩，并指出其应直接对侵权内容负责。

🎧 Suno通过流媒体抓取技术从YouTube提取音乐，绕过了技术保护措施，引发法律争议。

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