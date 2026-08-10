小米2027届全球校招启动:AI 相关岗位需求涨五成

站长之家(ChinaZ.com) 8月10日 消息:小米今天宣布2027届全球校园招聘启动，面向海内外2026年9月1日到2027年8月31日毕业的应届生，网申截止时间是12月31日。

这轮招聘最显眼的变化在 AI。小米官方海报显示，AI 相关岗位需求比上一年增长了50%，涉及 Xiaomi MiMo、Xiaomi miclaw、Xiaomi-Robotics-1、Xiaomi CyberOne 等人工智能相关产品。

岗位盘子铺得很大，17个以上职类开放投递，产研类岗位需求占70%，包括软件研发、算法、硬件研发、芯片、产品、设计等方向，市场、职能、供应链类也有名额。工作地点覆盖北京、上海、深圳、南京、武汉、西安和慕尼黑等国内外城市。

招人规模的背后是小米在 AI 上的押注。今年3月的春季新品发布会上，雷军说小米会积极拥抱 AI 时代，未来三年在 AI 领域投入600亿元。他还透露，MiMo 模型背后是小米的技术尖刀团队 Core Team，平均年龄只有25岁，清北学生占比超过六成。

对2027届毕业生来说，AI 相关岗位需求放量，入场的窗口也宽了不少。不过 AI 岗位的门槛也在水涨船高，想在竞争中脱颖而出，项目和论文积累都少不了。

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