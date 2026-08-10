腾讯 Hy3模型限免再延长，免费额度用到8月31日

站长之家（ChinaZ.com）8月10日 消息:腾讯宣布，CodeBuddy 和 WorkBuddy 中 Hy3模型调用限时免费活动延长至8月31日。这已经是第二次延期，今年7月腾讯就曾把活动延长到8月5日，这次再往后推了近一个月。

Hy3模型于7月6日发布并开源，是一个快慢思考融合的大语言模型，采用 MoE 架构，总参数295B，激活参数21B，最大支持256K 上下文长度。参数规模放在开源模型里属于第一梯队。

针对这次延期，官方补充了两点说明。Hy3本身不具备多模态能力，当用户调用它处理视频、图像等任务时，系统会切换到相应的多模态模型完成，这部分会按照正常规则产生积分消耗。另外，由于免费体验热度太高，官方对每日免费额度做了合理分配，资源繁忙时进入排队，页面会提示重置时间。

对开发者来说，限免延长让他们可以更从容地在项目里试用 Hy3，验证它在长上下文和快慢思考场景下的表现，不用急着付费。对普通用户而言，白嫖时间多了，也能更深入地感受这个模型的真实水平。

腾讯在开源模型上的动作一直不小，Hy3的发布和持续限免，明显是想在开发者圈子里抢位置。8月31日之后活动会不会再续，官方没有表态，想用的用户还是趁早体验比较稳妥。

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