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火山引擎上线 Seedance2.5，视频直出时长拉到30秒

2026-08-07 16:29 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:字节跳动旗下的火山引擎今天宣布，Seedance2.5的视频出片 API 服务正式对外上线。这个版本距离上一代 Seedance2.0推出并没有隔太久，但能力上的变化不小，官方口径是指令遵循、长叙事、真人感、声画质感这几个方向都有明显提升。

最直观的改动在于时长。Seedance2.5原生支持30秒视频直出，不需要分段拼接;素材参考数量上限提到50个，且支持全模态输入。编辑能力也做了加强，官方称定位更精准、稳定性更好，语言方面兼容十余种。

目前这个模型已经在 LibTV、奇想 AI、TapNow、盼趣 AI、绘梦工坊 AI、星域影界等平台上同步上线，用户在这些产品里可以直接调用。对开发者来说，接入入口是火山引擎的 API，申请开通后即可使用。

价格方面，包含视频输入的情况是每百万 tokens42元，不包含视频输入则是每百万 tokens70元。同时老版本的 Seedance2.0mini 和2.0fast 开启了一轮限时优惠，时间从8月7日持续到9月7日。

其中2.0mini 按刊例价四折计费，720P 分辨率下最低能到每秒约0.2元;2.0fast 打七五折，720P 下最低约0.6元每秒。对预算敏感的个人创作者来说，这轮降价让短视频生产的成本门槛又低了一截。

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