AI日报：豆包接入抖音来客酒店交易；千问上线AI硬件开放平台；腾讯开源全新浏览器自动化工具 BrowserSkill

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://app.aibase.com/zh

1、豆包接入抖音来客酒店交易收取约12%服务费，官方回应不涉及广告竞价

豆包接入抖音来客酒店交易渠道后，针对成交订单执行独立软件服务费政策，综合费率约为12%。豆包官方回应称市场关于“抽取12%佣金”的说法并不准确，强调目前没有付费推广机制，商家无法通过付费影响推荐结果。同时，豆包生活服务业务仍处于早期探索阶段，将持续优化以提升用户体验和商家收益。

【AiBase提要:】 🛒 酒店订单通过豆包入口跳转抖音来客后，将收取约12%的综合费率。 📢 豆包官方回应称“抽取12%佣金”的说法不准确，强调没有付费推广机制。 📊 2026年8月10日起，平台将对特定渠道订单执行新的软件服务费规则。

2、千问上线AI硬件开放平台，支持开发者自建眼镜“超能力”

阿里千问AI硬件开放平台的上线标志着AI穿戴设备从“固定功能”向“可生长智能”的升级。该平台通过“技能平台+行业定制”双模块，为开发者和企业提供了全面的眼镜端侧能力支持，推动了AI眼镜在多个场景中的应用落地。

【AiBase提要:】 🧠 阿里千问AI硬件开放平台上线，支持APP、PC及AI眼镜三端 🔧 技能平台提供全流程开发框架，支持调用“眼镜拍照”、语音交互等插件 📊 行业定制模块开放镜端、APP及云端三层技术底座，涵盖影像采集、画面渲染等核心能力

3、腾讯开源全新浏览器自动化工具 BrowserSkill：让 AI 智能体拥有独立干活的双手

腾讯开源了BrowserSkill，一款专为AI Agent设计的浏览器自动化工具。它能够复用浏览器的真实登录状态，运行时不干扰用户当前工作，并通过CLI工具实现对主流智能体的高兼容性，显著提升了AI处理网页任务的效率和稳定性。

【AiBase提要:】 🔐 完整复用浏览器的真实登录状态，无需重复验证 🖥 运行过程不中断当前工作，独立窗口执行指令 ⚙️ 提供简洁的 `bsk` 命令行工具，兼容主流智能体 详情链接:https://github.com/Tencent/BrowserSkill

4、Meta开源30B参数Muse Glimmer，瞄准消费级硬件本地AI Agent

Meta发布了开源模型Muse Glimmer，旨在为消费级硬件上的本地AI Agent提供支持，被视为其‘个人超级智能’愿景的最新实践。该模型拥有300亿参数，是Muse Spark的开放版本，支持多步骤代理任务，并可在本地运行，强调隐私保护。

【AiBase提要:】 🧠 Meta开源了Muse Glimmer模型，面向消费级硬件上的本地AI代理任务。 🌐 该模型支持多步骤代理任务，包括调用工具、编写代码和处理文件等。 🔒 Muse Glimmer采用Apache2.0许可证，允许开发者下载、修改和微调。

5、Claude开始给所有输出偷偷盖章：Anthropic上线文本水印，AI生成内容将无处遁形

Anthropic为遵守欧盟AI法案第50条，开始在Claude生成的内容中添加机器可读的标记，包括文本水印和文件元数据，覆盖全球范围。

【AiBase提要:】 🧠 文本水印：Claude生成的文本中嵌入隐形水印，不影响阅读体验。 🔒 文件元数据：生成的图像文件附加符合C2PA标准的数字签名元数据。 🌍 全球适用：该标记方案不仅限于欧盟，全球所有使用Claude的地方均生效。

6、段永平回应要不要投梁文锋：没投过大模型，但盼师弟成功

段永平在社交平台上回应网友提问，表示尚未投资大模型，但希望梁文锋成功。梁文锋是浙江大学校友，其AI企业DeepSeek计划进行第二轮500亿元融资，投前估值达5000亿元。

【AiBase提要:】 段永平未投资大模型，但希望梁文锋成功。 梁文锋的AI企业DeepSeek计划启动第二轮500亿元融资。 梁文锋个人出资200亿元参与首轮融资。

7、千问 App 推出付费方案:办公助理最高128元/月，AI视频生成单独计费

千问 App 面向专业用户推出付费方案，涵盖办公助理订阅会员和 AI 视频生成单独额度两种模式，进一步探索 AI 应用的商业化路径。

【AiBase提要:】 🧠 千问 App 推出办公助理订阅会员，分为旗舰、精英、高级三档。 🎥 AI 视频生成功能采用单独购买额度的方式，提供多种限时特惠套餐。 📈 千问 App 正从基础功能免费开放，逐步向高频、专业场景的增值服务模式延伸。

8、缓存命中率超98%！ZCode升级为GLM打造最佳编程“拍档”

ZCode作为GLM生态的最佳拍档，通过Goal模式、Subagents子智能体、Remote Control远程控制及闲时任务四大核心功能的升级，显著提升了开发者的工作效率和体验。

【AiBase提要:】 🎯 Goal模式实现自主交付，开发者设定目标后ZCode自动完成任务拆解、代码修改、测试和优化。 🤖 Subagents子智能体支持多Agent协作，提升全栈开发与复杂Bug定位效率。 📱 Remote Control功能允许通过微信、飞书等入口在手机端访问桌面工作区，保障项目安全。 详情链接:https://zcode.z.ai/cn

（举报）