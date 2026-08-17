荣耀Play 11T发布 国补到手价968元起

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:荣耀今日正式发布Play11T，提供6GB+128GB、8GB+128GB、6GB+256GB和8GB+256GB四种存储版本，国补到手价968.15元起，定位千元长续航耐用机型。新机拥有浮光金、水悠蓝和墨岩黑三款配色，正面配备一块6.61英寸LCD直屏，分辨率为1604×720，支持120Hz刷新率，并内置护眼模式和类自然光护眼功能。

续航是这款手机最突出的卖点。荣耀Play11T内置7500mAh长寿大电池，支持45W快充，满电状态下可连续刷短视频最长20小时、语音视频通话最长14小时。官方宣称电池在使用6年后健康度仍可保持在80%以上，对于注重长期使用的用户来说颇具吸引力。

耐用性方面，荣耀Play11T通过SGS金标五星抗摔认证，支持最高1.8米抗摔，并具备IP64级防尘防水能力，可应对日常跌落、泼溅等使用场景。性能上搭载第四代骁龙4芯片，采用4nm工艺制程，CPU由2颗2.3GHz A78核心和6颗1.95GHz A55核心组成，GPU为Adreno613，官方号称“六年耐用超流畅”。

机身侧面加入了一颗AI快捷键，支持长按开启手电筒、短按打开手机管家，用户也可根据个人需求自定义常用应用和功能。后置1300万像素主摄，前置500万像素摄像头，支持长辈简易模式和300%通话大音量等功能，出厂预装MagicOS10.0操作系统。从定价和配置来看，荣耀Play11T显然瞄准了千元档位中对续航和耐用性有较高要求的用户群体，尤其是长辈或备用机场景。

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