AI日报：千问办公首发上线Qwen3.8-Flash；智谱开源多模态大模型GLM-5.3-Flash；京东“超脑”3.0大模型亮相

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1、千问办公首发上线Qwen3.8-Flash，Agent正式迈入“量大管饱”时代

千问办公平台正式上线Qwen3.8-Flash大模型，推出标准模式和高级模式双供给体系。该模型在性能、成本和效率方面取得突破，为用户提供更高效的办公体验。

2、价格砍至四十分之一！智谱开源原生多模态大模型GLM-5.3-Flash

智谱开源GLM-5.3-Flash，以高性能和极致定价推动AI技术普惠，其在多个平台表现优异，同时具备强大的视觉融合能力，为开发者提供便捷的使用体验。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-5.3-Flash是首个原生多模态模型，性能领先且定价极低。 💰 价格仅为同系列的十分之一，大幅降低使用门槛。 🚀 架构创新，采用稀疏注意力与线性注意力混合架构，提升推理效率。 详情链接:https://chat.z.ai

3、从3.3GB压缩到440MB！腾讯混元极低bit翻译模型如何做到几乎零损失？

腾讯混元团队成功将1.8B翻译模型压缩至几百兆大小，实现了几乎无损的翻译质量，并成功应用于哔哩哔哩直播弹幕实时翻译，提升了端侧设备的运行效率和用户隐私保护。

【AiBase提要:】 🧠 腾讯混元团队成功将1.8B翻译模型压缩至几百兆大小，实现几乎无损的翻译质量。 ⚙️ 采用2-bit和1.25-bit极低比特量化方案，提升模型在端侧设备上的运行效率。 🌐 实际应用中，该模型已成功落地哔哩哔哩直播弹幕实时翻译，保障用户隐私安全。

4、拷走 AI 软件去创业，北京首例 AIGC 商业秘密案罚 10 万元

北京市朝阳区市场监管局对首例AIGC行业商业秘密行政处罚案作出决定，对员工私自拷贝并使用原单位AI商业软件的行为开出10万元罚单，标志着北京在数字经济新业态的商业秘密保护上迈出实质性一步。

【AiBase提要:】 💻 员工私自拷贝并破解原单位AI商业软件，离职后创办新公司牟利。 🔍 执法人员通过电子数据取证还原拷贝、破解与跨公司复用全过程，形成完整证据链。 ⚖️ 涉案主体被罚10万元，并获指导完善保密措施，首次确认AIGC商业软件可作商业秘密受保护。

5、京东“超脑”3.0大模型亮相，打造物流全流程AI指挥官

京东推出的“超脑”3.0大模型在物流行业中实现了全流程AI指挥的工业级应用集成体，展现了强大的计算爆发力和对供应链全链路的智能协同优化，为智慧物流的发展提供了可落地、可复制的行业样板。

【AiBase提要:】 🧠 京东“超脑”3.0大模型在物流行业中实现全流程AI指挥的工业级应用集成体。 🚀 “超脑”3.0在核心技术与运行效率方面展现出强大的计算爆发力，能够数秒内计算出最优路径。 📦 “超脑”3.0打通了供应链全链路，覆盖仓储入库、中转分拣、干线运输到末端配送等核心环节。

6、FF发布Next Futurist与Next Aegis两款机器人 机器人工厂年内投入运营

Faraday Future（FF）在洛杉矶发布了两款全新机器人Next Futurist与Next Aegis，并公布了机器人工厂的建设及产品下线计划，同时展示了其在EAI领域和AI技术上的长期战略规划。

【AiBase提要:】 🤖 FF发布Next Futurist与Next Aegis两款机器人，标志着其从汽车制造向具身智能与EAI领域的战略拓展。 🏭 机器人工厂将于年内投入运营，首款本体新品计划于2027年2月下线。 💰 FF计划未来十年围绕EAI Robotics、AI等累计投入不少于50亿美元，推动多模态商业模式的探索。

7、谷歌升级Gemini Live语音功能，AI应用体验转向“一句话完成任务”

文章讨论了谷歌最新发布的Gemini Live语音功能更新，旨在通过自然语音指令让用户更便捷地使用聊天、Spark和每日简报等功能。然而，这种设计也暴露了当前AI应用在交互上的挑战，如功能独立性导致用户理解成本增加。

【AiBase提要:】 ✨ 谷歌推出Gemini Live语音功能，提升用户操作便捷性。 ⚠️ 功能独立性可能增加用户理解和选择成本。 💡 未来AI助手的发展方向是降低交互复杂度，实现统一入口。

8、Claude 桌面端 Cowork 内置浏览器上线，可独立完成网页操作

Claude 桌面应用中的 Cowork 现已内置浏览器，用户可以直接将网页操作交给它，无需安装扩展或额外设置。内置浏览器与日常浏览器完全隔离，确保安全，同时支持从 Chrome、Edge、Firefox 导入特定网站的登录信息。该功能面向 Pro、Max、Team 用户推送，Enterprise 管理员也可启用。

【AiBase提要:】 🟢 内置浏览器让 Claude 可以独立完成网页操作，提升工作效率。 🟡 内置浏览器与日常浏览器完全隔离，保障用户隐私和安全。 🔴 提供两种浏览器选择，适合不同场景下的网页操作需求。

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