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1、MiniMax 发布 Music3 音乐模型：给歌词和描述，可生成最长 5 分钟歌曲

MiniMax-Music3 是一款能够根据歌词和音乐描述生成最长5分钟完整歌曲的音乐生成模型，其采用分层自回归架构，由全局语言模型和局部语言模型协同工作，分别负责歌曲的长程语义与结构变化以及细粒度的声学信息补全。该模型在长音频中能够稳稳守住音乐主题、节奏、歌声身份和编曲的推进，并支持多种音乐结构如前奏、主歌、副歌等。

【AiBase提要:】 🎵 全局语言模型负责歌曲的长程语义与结构变化。 🔊 局部语言模型负责预测每一帧里的声学码本，补充细粒度声学信息。 🎼 模型能完整生成包含多种音乐结构的5分钟歌曲。 详情链接:https://huggingface.co/MiniMaxAI/MiniMax-Music3

2、百度GenFlow官宣中文名“库库AI”：推出PC、网页、小程序及企业版

百度文库网盘通用智能体GenFlow正式官宣中文名“库库AI”，并推出独立产品矩阵，覆盖多种办公场景。数据显示，GenFlow月活用户已突破1亿，AI办公月活用户（MAU）超过2500万。此次升级标志着百度在通用智能体产品化布局上的进一步强化，有助于拓展其使用场景和服务边界。

【AiBase提要:】 📅 百度文库网盘通用智能体GenFlow正式官宣中文名“库库AI” 📊 GenFlow月活用户突破1亿，AI办公月活用户超过2500万 💻 库库AI推出独立产品矩阵，覆盖个人办公、网页使用、移动端及企业级应用场景

3、智谱发布 GLM-5.3：不换底座、只炼后训，开源编程王座易主

智谱发布 GLM-5.3，通过后训练阶段的 Scaling 提升了模型性能，编程能力显著增强，并在安全维度表现出色。

【AiBase提要:】 🧠 GLM-5.3 的提升主要来自后训练阶段的 Scaling，而非更换基座模型。 💻 新模型在编程能力上显著提升，成为当前开源模型中最强的之一。 🛡️ GLM-5.3 在安全维度表现优异，展现出面向网络防御场景的潜力。

4、OpenAI推出全新“电脑历史”功能，无需截屏即可完成记忆用户操作

OpenAI推出了名为“电脑历史”的全新功能，旨在通过追踪用户的交互事件来增强ChatGPT的上下文理解与检索能力，同时保障用户隐私和自主权。

【AiBase提要:】 🧠 电脑历史功能通过追踪用户交互事件生成记忆，提升ChatGPT的上下文理解能力。 🔒 该功能默认关闭，用户可随时暂停或排除特定应用，保障隐私和自主权。 🌐 目前已向全球适用订阅用户推送，欧洲经济区、英国和瑞士用户将在未来几周内获得访问权限。

5、谷歌发布Gemini3.7Flash:编码性能全面升级，初始定价降幅达50%

谷歌发布Gemini3.7Flash，其在编码性能和AI Agent场景功能上实现重大突破，综合性能超越多个竞品模型。同时，该模型的初始定价大幅降低，推动高性价比大模型加速商业化落地应用。

【AiBase提要:】 🧠Gemini3.7Flash在编码性能上实现显著升级，FrontierCode基准测试得分提升至43.6% 📊在Web开发、文档理解与业务流程自动化等方面表现出色，综合性能超越Claude Sonnet5和GPT-5.6Terra 💰初始定价降幅达50%，每百万输入代 币0.75美元，每百万输出代 币3.75美元

6、App Store 现 AI 欺诈应用：假截图刷出 4.9 分，开发者怒斥苹果审核形同虚设

文章揭示了App Store中存在利用AI生成虚假截图和评分的欺诈应用，指出苹果审核机制存在漏洞，并强调此类应用可能对用户隐私造成威胁。

【AiBase提要:】 🍎 一款名为TabControl的Safari扩展程序通过伪造截图冲上Mac App Store付费榜单第12位。 💣 该应用的虚假评分和AI生成的宣传图片明显不合常理，引发开发者对苹果审核机制的质疑。 🔒 Safari扩展权限可能威胁用户隐私安全，这类欺诈应用一旦安装将带来严重风险。

7、DeepSeek V4 Pro 登陆硅基流动：百万级上下文窗口配三档推理强度，缓存命中每百万 token 只要 0.44 美元

DeepSeek-V4-Pro-0813在硅基流动平台正式上线，其核心卖点包括1M上下文窗口、三档推理强度以及对编码、工具调用和智能体工作流的重视。定价结构清晰，缓存命中成本低至0.44美元每百万token，为长文本场景提供了更具体的成本锚点。

【AiBase提要:】 🧠 1M上下文窗口提升处理能力 ⚙️ 三档推理强度满足不同需求 💰 缓存命中成本低至0.44美元/百万token

8、京东七鲜咖啡全球首发 24 小时无人店：机器人现制、AI 荐饮，落地北京银河 Soho

京东集团旗下七鲜咖啡宣布首家24小时智能化无人咖啡店将在北京银河Soho开业，主打全天候、全自动化概念，通过机器人与AI全程接管制作流程，并提供个性化定制服务。同时，AI荐饮功能将根据用户身体状况智能推荐咖啡因摄入量，体现了零售场景智能化的进一步发展。

【AiBase提要:】 ☕ 24小时智能化无人咖啡店开业，机器人现制咖啡 🤖 AI个性化推荐功能上线，根据身体状况建议咖啡因摄入量 📈 七鲜咖啡尝试无人化+AI模式，探索零售场景智能化新方向

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