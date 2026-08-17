小米17 Pro系列背屏上线支付宝亮码功能

站长之家(ChinaZ.com) 8月17日 消息:小米手机官微今日宣布，小米17Pro系列正式上线支付宝背屏亮码功能。用户双击电源键，即可在妙享背屏上快速唤起支付宝二维码，目前支持付款码和乘车码两大高频场景，无需进入手机主屏即可完成亮码操作，进一步提升了日常支付的便捷性。

作为小米17Pro系列的一大特色设计，妙享背屏自产品上市以来持续获得功能更新，使用场景不断丰富。此前，小米已陆续为妙享背屏加入录像提词器、股票行情、隐身模式、对话翻译、电子宠物以及AI壁纸保存至相册等功能，逐步拓展了背屏在拍摄、出行和娱乐等场景下的实用性。

据了解，小米17Pro系列配备一块2.66英寸的妙享背屏，除上述功能外，还支持倒计时、接打电话、音乐控制、航班值机信息展示、打车信息展示，以及后置摄像头自拍预览和操控等操作。背屏的定位已从最初的“装饰性副屏”逐步转向更具实用价值的交互入口。

值得一提的是，据此前爆料，小米18Pro系列预计将继续沿用背屏方案。随着小米持续完善相关功能，下一代产品的背屏生态有望进一步丰富。从提词器到付款码，妙享背屏的功能迭代正在为这一硬件设计注入更多可能性，也让用户对后续版本的更新充满期待。

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