苹果发布会定档9月10日 折叠屏手机将亮相

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:苹果今日正式发布2026秋季新品发布会邀请函，宣布将于北京时间9月10日凌晨1点举行。这场发布会的主题为“亮新篇，来耀眼”，邀请函延续了苹果一贯的简约风格，同时也为即将登场的新品埋下了伏笔。

按照目前的爆料信息，苹果将在本次发布会上带来三款重磅手机产品——iPhone18Pro、iPhone18Pro Max，以及苹果史上首款折叠屏iPhone Ultra。此外，Apple Watch Series12等产品也有望同台亮相。其中，折叠屏iPhone的登场将是苹果在产品形态上的又一次重大突破，也是整场发布会最受关注的看点。

不过，这场发布会的意义远不止于产品本身。今年9月1日，蒂姆·库克将正式卸任苹果CEO，转任执行董事长，现任硬件工程高级副总裁约翰·特努斯将接任CEO一职。这意味着，在最高管理层交接完成后仅数天，特努斯就将迎来执掌苹果后的首次秋季新品发布会，这场活动也将成为苹果正式迈入“特努斯时代”的重要节点。

从iPhone18Pro系列的常规迭代，到折叠屏iPhone的首次入局，再到管理层交接后的首场大秀，这场发布会承载的不仅是新品，更是一个新时代的开篇。北京时间9月10日凌晨1点，答案将一一揭晓。

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