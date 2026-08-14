智谱发布 GLM-5.3，自称编程的开源模型

站长之家(ChinaZ.com) 8月14日 消息:智谱在8月14日正式推出 GLM-5.3。有意思的是，这一版的基座模型跟 GLM-5.2其实是同一个，提升全靠后训练 Scaling 把智能上限往上拉，用了几十倍的长程任务环境、更丰富的环境类型，还有超长的后训练时间。

编程是这次最被拿来当卖点的能力。智谱称 GLM-5.3是编程能力最强的开源模型，内部体感评测比上代提升50%，在 Terminal Bench3.0、Agents' Last Exam（CLI）这些公开基准上拿到开源第一。编程和智能体能力据说已经接近 Claude Fable5，体感超过其他国产模型。

具体数字摆出来:Terminal-Bench3.0得分从4.6涨到28.3，DeepSWE v1.1从46.2到66.9，Agents' Last Exam 从23.8到28.5。网络安全方面，白盒代码审查和漏洞发现的表现跟 Mythos5持平。

开源的事也有了时间表。智谱说发布两周后开放模型权重，在此之前要做完安全评估和加固，尽量限制潜在攻击能力，保留防御价值。

即日起，GLM-5.3上线了智谱自家的 ZCode、AutoClaw，以及 GLM Coding Plan 全量用户和订阅。Trae、WorkBuddy / CodeBuddy、Qoder、CatPaw 等一批编码平台也开放了抢先体验，API 随后跟上。

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