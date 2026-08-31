华为Mate XT 2宣布搭载超可靠三折叠玄武架构

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:华为Mate XT2新一代展翼三折叠已开启预定，将于9月7日正式发布。华为终端BG CEO何刚今日晒出了Mate XT2的测试视频，展示了新机在可靠性方面的表现。新机搭载超可靠三折叠玄武架构，针对三折叠机型铰链和柔性屏易受损的行业痛点，对机身结构、铰链材质和屏幕防护层进行了整套重构。整机通过了高温喷淋、反复跌落和冲击挤压等多项实验室极限可靠性测试，旨在提升折叠屏在复杂日常场景中的生存能力。

新机采用U型展翼三折叠方案，闭合状态下两块柔性主屏向内收拢，将核心柔性屏幕完整收纳在机身内部，避免屏幕直接暴露在外带来的磕碰与刮伤风险。这套物理防护设计与玄武架构互相配合，从结构根源上降低柔性屏受损概率。右侧机身还配备一块独立外屏，日常接打电话、回复信息和扫码支付都无需展开大屏，兼顾了便携性与高频操作的便捷性。

后置延续八边形镜头模组设计，外观提供多款全新素皮配色。整机在轻薄控制上继续打磨，在容纳双铰链和内外双屏的前提下，将机身厚度做到全新水准。官方称在3.5mm超薄机身内首次容纳内外两块屏幕，展开后仍然是业界最薄且尺寸最大的折叠屏手机。随着9月7日发布会的临近，更多关于Mate XT2的实际体验和定价信息将陆续揭晓，这款三折叠新品能否在可靠性上真正打破用户对折叠屏的顾虑，值得持续关注。

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