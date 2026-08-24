首页 > 原创 > 关键词  > 小米玄戒O3最新资讯  > 正文

小米玄戒O3架构公布 10核全大核CPU+16核G2Ultra GPU

2026-08-24 14:31 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:小米玄戒O3自研芯片今日正式揭晓，虽然依然采用台积电3nm工艺打造，但性能相较前代实现了全方位大幅提升。这颗芯片拥有240亿晶体管，芯片面积为133平方毫米，在低温实验室环境下安兔兔跑分突破520万，再次刷新了安卓阵营的跑分纪录。

CPU部分采用6颗超大核心搭配4颗大核心组成的十核全大核配置，配备C1-Ultra、C1-Premium和C1-Pro三种核心，最高主频来到4.35GHz。这一设计取消了传统低功耗小核，全部核心均具备高性能输出能力，无论是大型游戏、视频剪辑还是多任务后台驻留，都能获得更强的瞬时响应。官方数据显示，CPU性能相比上代提升60%，GPU性能提升85%。

性能暴涨！小米玄戒O3 架构揭晓： 10 核全大核CPU 16 核G2Ultra GPU

GPU方面，玄戒O3首发搭载16核G2Ultra，相比前代大幅升级，性能和能效表现都非常突出。性能提升了85%，成为目前最强的手机图形处理方案，跑分测试完全碾压A19Pro，而功耗相较前代降低了64%。芯片集成了60MB的片上缓存，包含12MB的L2和16MB的L3，GPU和NPU也拥有独立缓存，另有16MB的系统级共享缓存。此外，行业首发支持LPDDR6内存，访存时延超越苹果A19Pro。

从CPU到GPU，从缓存到内存支持，玄戒O3在每一个关键环节上都拿出了跨越式的升级数据。这颗芯片的落地，不仅是小米自研芯片能力的一次集中释放，也为“人车家全生态”的AI算力底座提供了更强大的硬件支撑。对于安卓旗舰手机市场而言，玄戒O3的出现意味着高通和联发科将迎来一个不可忽视的竞争对手。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 小米玄戒O3芯片正式发布：安兔兔跑分突破522万分

    小米今日下午正式发布新一代自研芯片玄戒O3。官方介绍，该芯片基于3nm旗舰工艺制造，芯片面积为133平方毫米，晶体管数量达到240亿，规模较前代增长26%。采用十核全大核架构设计，共拥有6颗超大核心和4颗大核心，包括C1-Ultra、C1-Premium和C1-Pro。其中C1-Ultra超大核主频为4.35GHz，C1-Premium为3.68GHz，C1-Pro为3.15GHz，支持最新的LPDDR6内存并向下兼容LPDDR5X。 跑分方面，玄戒O3在实验室�

    ​小米玄戒O3 ​自研芯片 ​3nm工艺

  • 小米平板9 Pro Max官宣搭载玄戒O3自研芯片 9月正式上市

    小米发布玄戒O3芯片，采用3nm制程，安兔兔跑分522万，首破500万。CPU十核全大核，性能较前代提升60%；GPU性能提升85%、功耗降64%；支持LPDDR6，带宽113.8GB/s；NPU算力200TOPS，端侧AI提升45%；时延优化至82ns。该芯片将搭载阔折叠及小米平板9 Pro Max，9月上市，补强“人车家全生态”AI算力底座。

    ​小米玄戒O3 ​玄戒O3发布 ​小米平板9ProMax

  • 小米阔折叠MIX Ultra即将官宣：首发自研芯片玄戒O3

    小米将在今天下午2点以图文直播的形式正式公布新一代玄戒芯片，预计命名为玄戒O3。 博主数码闲聊站表示，这场直播预计会同步官宣搭载该芯片的终端旗舰。结合此前爆料信息来看，玄戒O3将由小米阔折叠首发搭载，新品预计命名为MIX Ultra。 此前，小米创办人雷军曾意外泄露一张疑似小米MIX Ultra的真机照。从照片来看，该机采用酒红色机身，配色与REDMI K100 Pro Max的赤霞珠�

    ​小米 ​玄戒O3 ​MIX

  • 小米首款阔折叠蓄势待发：首发自研芯片玄戒O3

    小米首款阔折叠预计9月登场，或为MIX Fold 5，首发自研芯片玄戒O3。该机采用横置相机模组、自研无痕铰链和侧边指纹；玄戒O3基于台积电3nm，三集群设计主频超4GHz，可针对折叠屏双屏切换、功耗发热做底层优化。小米借此全栈自研芯片、系统、AI大模型与铰链，冲击高端折叠屏市场。

    ​小米阔折叠 ​小米MIX ​Fold

  • 国产最强芯片！小米玄戒O3已开启规模化量产

    日前小米集团总裁卢伟冰在电话会议中透露，公司自研芯片业务取得重大突破，去年推出的玄戒O1芯片已在三款终端设备上实现超百万级出货量。 时隔1年多时间，小米又一款自研芯片玄戒O3正式登场，官方宣布这颗芯片已正式进入规模化量产阶段。 据悉，玄戒O3基于先进的3nm工艺制造，芯片面积为133平方毫米，晶体管数量达到240亿，规模较前代增长26%。其安兔兔跑分高达522万

    ​小米芯片 ​玄戒O3 ​3nm工艺

  • 理工男的浪漫！小米玄戒O3芯片放大后能看到OK手势：寓意万事OK

    小米创办人雷军在短视频平台上介绍了小米玄戒芯片的部分细节。 雷军透露，小米玄戒O3芯片在显微镜下放大后，能看到一个OK的手势，其尺寸仅有60微米，寓意万事OK”。评论区网友纷纷点赞，称这是理工男的浪漫。 据悉，玄戒O3采用先进的3nm工艺制程，芯片面积仅133平方毫米，晶体管数量增至240亿，相比上一代O1提升26%。 官方介绍，为了进一步提升晶体管密度、节省面积�

    ​小米玄戒 ​3nm工艺 ​雷军

  • 小米玄戒O3芯片全面重构NPU架构：拥有200TOPS张量算力

    小米发布玄戒O3，定位最高端AI旗舰SoC，安兔兔522万分首破500万。NPU重构，专为Xiaomi MiMo端侧大模型打造，算力200TOPS，端侧AI性能提升45%。CPU、GPU、ISP、DPU、ADSP全模块融入AI，支持端侧推理、超分插帧和夜景降噪。缓存总计60MB，时延82ns。

    ​小米玄戒O3 ​AI旗舰SoC ​安兔兔跑分522万

  • 小米18 Fold开启预约！首发自研玄戒O3旗舰芯片 跑分达522万

    今日，小米全新折叠旗舰小米18 Fold开启百元预约，预约购机可获赠价值569元的小米Air 5蓝牙耳机。 据了解，小米18 Fold将于9月正式上市，首发搭载小米自研玄戒O3 AI旗舰芯片，安兔兔跑分达到522万分，成为首款突破500万分的旗舰SoC。 性能方面，玄戒O3 CPU采用十核全大核架构设计，多核跑分首次突破15000分，相比上一代性能提升60%。 GPU方面，玄戒O3首发G2-Ultra NX图形处理器，图�

    ​小米18 ​Fold ​玄戒O3

  • 小米玄戒O3首秀：硬件原生AI超分+插帧！3.2K也能跑满120帧

    小米玄戒O3芯片今天正式发布，GPU内部集成了8核NX神经网络加速器，在硬件层面原生实现AI超分和插帧，3.2K分辨率下也能稳定跑满120帧。 具体来看，玄戒O3首发发16核G2-Ultra NX图形处理器，支持第三代光线追踪，整体算力达到36TOPS。 性能方面相比上一代玄戒O1提升85%，Aztec Ruins 1440P跑分213分，是A19 Pro的2.2倍；Steel Nomad Light 4657分，领先A19 Pro约55%；Solar Bay Extreme 3628分，比玄戒O1暴�

    ​小米玄戒O3 ​玄戒O3发布 ​芯片GPU性能

  • 领先高通苹果！小米玄戒O3全球首发支持LPDDR6内存

    时隔1年多时间，玄戒系列迭代芯片玄戒O3正式亮相，这是小米史上最强悍的自研旗舰芯片。 这颗芯片行业首发支持最新的LPDDR6内存，比竞品高通和苹果公司更快一步支持了LPDDR6，其带宽高达113.8GB/s，相比玄戒O1提升48%。 据了解，LPDDR6是JEDEC固态技术协会于2025年7月发布的第六代低功耗双倍数据速率内存标准，属于面向移动设备和人工智能应用的通用类内存规格。 该标准采用�

    ​小米玄戒O3 ​LPDDR6内存 ​自研芯片

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM