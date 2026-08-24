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小米平板9 Pro Max官宣搭载玄戒O3自研芯片 9月正式上市

2026-08-24 15:28 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:小米玄戒O3今日正式发布，除了此前已知的阔折叠首发之外，同期还有小米平板9Pro Max搭载该芯片，两款新品均将于9月正式上市。受制于工艺限制，玄戒O3依然采用3nm制程，但小米在架构和性能上实现了巨大突破，安兔兔跑分高达522万分，成为首个突破500万分的旗舰SoC。

CPU方面，玄戒O3采用十核全大核设计，配备C1-Ultra、C1-Premium和C1-Pro三档核心，最高主频达4.35GHz，多核跑分首次突破15000分，性能较前代提升60%。GPU首发16核G2-Ultra NX图形处理器，官方称其为“前所未有的跨代式升级”，性能提升85%，成为目前最强的手机图形处理方案，跑分测试完全碾压A19Pro，功耗相较前代降低64%。

小米平板9 Pro Max搭载玄戒O3 自研芯片！ 9 月见

内存支持上，玄戒O3是全球首个支持LPDDR6的移动处理器，带宽高达113.8GB/s，相比玄戒O1提升48%。芯片集成60MB片上缓存，包含12MB L2和16MB L3，GPU和NPU也拥有独立缓存，另有16MB系统级共享缓存。NPU架构全面重构，专为Xiaomi MiMo端侧大模型设计，拥有200TOPS张量算力和3.13TFLOPS向量算力，端侧AI性能大幅提升45%。

在功耗和流畅性方面，玄戒O3进行了大量优化，采用玄戒统一融合总线架构和顶层金属走线等技术，实现了行业领先的82ns静态时延表现。从手机到平板，从CPU到NPU，玄戒O3以全方位的升级数据，为小米“人车家全生态”的AI算力底座提供了又一块关键拼图。9月搭载该芯片的终端上市后，其真实能效表现将接受市场的直接检验。

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