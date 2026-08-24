小米发布玄戒D100智驾高算力AI芯片：2027年商用

站长之家（ChinaZ.com）8月24日 消息:小米今日举行玄戒芯片技术沟通会，正式发布玄戒D100芯片，这是国内首款3nm智驾高算力AI芯片。

据官方介绍，玄戒D100目前已完成研发，将于2027年正式商用。参数方面，该芯片采用先进3nm制程工艺，搭载20核高性能CPU与16核高算力NPU，具备强大的AI计算能力。同时，最高支持160GB统一内存，可在本地部署200B参数量超大模型，为智能驾驶等高算力场景提供充足的AI基础能力。

除了玄戒D100，小米此次还带来了玄戒O3和玄戒O100两款芯片，分别定位AI旗舰SoC和高带宽AI加速芯片。其中玄戒O100的带宽最高达1.22TB/s，面向需要极致数据吞吐的场景。三款芯片覆盖了从手机终端到智能驾驶、从AI加速到高带宽计算的多个维度，标志着小米在自研芯片领域正从单一手机SoC向全场景AI算力平台加速拓展。

从玄戒O1的手机端落地，到O3的全面性能跃升，再到D100和O100在智驾与AI加速领域的布局，小米的“人车家全生态”战略正在芯片层面逐步形成完整的闭环。玄戒系列不再只是一颗手机芯片的代名词，而是小米构建全场景AI算力底座的物理基础。2027年的商用时间表，也为智能驾驶市场的下一轮竞争提前埋下了变量。

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