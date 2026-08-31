豆包推出开学季学生优惠 大学生可免费领取3个月专业版订阅

站长之家(ChinaZ.com) 8月31日 消息:豆包官方今日推出开学季学生优惠活动，在校大学生完成学生身份认证后，可免费领取3个月的订阅权益，借助AI能力处理论文撰写、资料整理和作业创作等各类学习任务。用户需绑定抖音账号完成学生认证，支持通过学信网相关材料进行资质校验。

除本次开学季新增的三个月免费订阅外，此前上线的学生权益依然有效，认证大学生还可获得2.5倍的免费使用额度，并能以38元每月的学生特惠价选购豆包专业版标准套餐。该套餐常规连续包月价格为68元每月，学生优惠力度较为明显。

权益领取渠道主要集中在豆包电脑客户端。用户更新至最新版本后，既可在工作任务模式下输入关键词唤起领取流程，也可以进入设置页面的专业版订阅板块，点击学生权益入口完成认证操作。订阅权益可解锁高阶模型调用、更高生成额度以及AI文档、AI表格、图片视频生成等专业版能力，适配大学生学习、科研和内容创作等多元场景。

此外，豆包还面向学生群体推出了一批专属技能，覆盖大学生活和学习的各个方面，包括新生报到、课程学习、汇报PPT、社团推荐和秋招求职等。打开豆包电脑版侧边栏，点击“技能连接器工作伙伴”，找到“开学季”专区即可体验。

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