华为MateBook Pro S防窥版/典藏版首销 10299元起 798g轻薄机身

站长之家(ChinaZ.com) 8月28日 消息:华为MateBook Pro S防窥版与典藏版于今日10:08正式开启首销。防窥版24GB+512GB定价10299元，24GB+1TB版本11799元;典藏版32GB+1TB顶配售价14999元。两款新机均延续了MateBook Pro S的极致轻薄设计，整机采用镁锂合金机身工艺，防窥版重量仅798g，厚度11.9mm，典藏版因材质和配置差异重量微增至825g，但在轻薄机身内依然实现了20W的稳定性能释放。

核心搭载麒麟XE90处理器，相比前代单核性能提升23%，能效比优化25%，NPU算力提升40%，支持端侧本地AI运算，能够流畅应对文档处理、多网页并行和AI办公助手等各类办公场景。屏幕是此次两款新品的最大亮点。防窥版搭载行业首创的灵盾硬件防窥柔性OLED屏幕，采用一区双像素硬件架构——单像素区域内置两套独立发光单元，分别对应广视角共享模式与窄视角防窥模式，依靠硬件驱动完成切换，不会出现普通防窥膜常见的亮度衰减和色彩偏移问题。

机身右侧配备实体按键，一键即可切换防窥状态。配合SWINGA G智能感知系统，当检测到旁人窥视屏幕时会主动弹出隐私提醒，对于经常在咖啡馆、高铁或会议室等公共场所办公的用户来说，这一组合方案兼顾了便捷性与安全感。这块14.2英寸屏幕拥有3120×2080的3.1K分辨率，支持120Hz刷新率，峰值亮度达1600尼特，覆盖P3广色域，同时配备EyeComfort3.0护眼方案，支持1440Hz高频PWM调光，在专业显示与护眼之间取得了较好的平衡。

典藏版则进一步提升了质感与性能。后盖采用千鸟纹素皮搭配金色品牌标识，拥有32GB大内存配置，多任务处理能力更强。续航方面，该机支持18小时1080P在线视频播放和13小时语音会议续航，搭载Wi-Fi7无线连接，完整继承鸿蒙电脑的多设备互联能力，可与华为手机、平板、手表无缝流转文件和剪贴板。从防窥屏到长续航，从麒麟XE90到鸿蒙生态，MateBook Pro S防窥版与典藏版的同步开售，为商务用户和移动办公人群提供了两种侧重点不同的选择。

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