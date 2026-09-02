AI日报：World Labs推多模态世界模型Atlas；WorkBuddy宣布开放平台上线；网信办重点整治AI换脸、魔改名著

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1、World Labs推出全球首个多模态世界模型Atlas，像素级镜头控制拍出电影级“子弹时间”大片

World Labs推出的Atlas模型是全球首个多模态世界模型，其核心突破在于通过像素级的相机控制生成高质量图像和视频，并实现三维空间的精准重建。该模型不仅能够从多张图像中生成3D模型，还支持从文本生成图像和全景视图，展现出强大的世界生成、重建和模拟能力。

【AiBase提要:】 🖼️ Atlas模型能够以像素级精确的相机控制生成图像和视频帧，并在三维空间中完美重建。 🎥 该模型支持从单张或多张输入图像中输出明确的3D模型，重建效果超越许多顶级开源模型。 📽️ Atlas具备时空模拟功能，可重新构图视频以增强戏剧性视觉效果，并支持从文本生成图像和360度全景。

2、腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线 全面开放Agent基座能力

腾讯WorkBuddy宣布开放平台上线，全面开放Agent基座能力，旨在连接更多能力并走进更多场景，成为承载所有工具的平台。

【AiBase提要:】 🤖 腾讯WorkBuddy开放平台正式上线，首批引入超百家生态伙伴。 💼 9款联名智能硬件首发亮相，覆盖多个行业领域。 🚀 腾讯云副总裁表示，WorkBuddy将打造面向Agent时代的操作系统。

3、网信办重点整治AI换脸、魔改名著等 豆包、元宝、千问、文心一言严格限制违规内容输出

中央网信办开展“清朗·整治AI应用乱象”专项行动，针对AI技术滥用问题进行深度治理，包括清理违法违规信息、查处违规账号、处置违规网站及应用程序等。多地网信部门推出精准治理举措，同时主流平台强化技术赋能，提升智能检测效率。此外，头部大模型平台严格审核原始语料内容，应用商店收紧开发者准入规范，以防范AI生成内容的违规传播。

【AiBase提要:】 🧠 AI技术滥用问题被重点整治，包括制作虚假信息、传播低俗内容等 🛡️ 多地网信部门推出精准治理举措，提升对违规内容的识别与处置能力 🔒 通过源头审核和平台技术升级，有效遏制AI生成内容的违规传播

4、豆包手机 9 月开售：命名努比亚 NaviX Ultra，号称全球首款 AI 智能体旗舰

努比亚NaviX Ultra作为全球首款AI智能体旗舰手机，通过将大模型智能体嵌入系统底层，实现了与传统AI手机的本质区别。其强大的智能操作能力和隐私安全保障，为用户带来了全新的使用体验。

【AiBase提要:】 📱 AI原生手机架构：大模型智能体嵌入系统底层，实现更高效的操作体验。 ✈️ 智能操作能力：AI可自动完成订票等复杂任务，无需用户手动干预。 🔒 隐私安全保障：所有运算和记忆均在本地完成，数据不上传云端。

5、Meta 首个实时音频感知模型来了：20 多人同时说话也能分轨转写，每千分钟 3 美元

Meta推出的Muse Voice Transcribe是首个实时音频感知模型，支持流式语音识别、说话人分离与端点检测，适用于会议记录和通话字幕等场景。该模型可处理20余名说话者的录音，并支持70余种语言，同时引入自适应延迟机制以平衡速度与准确率。

【AiBase提要:】 🎙️ 实时音频感知模型，支持边说边出字的流式语音识别。 👥 可分离20余名说话者，自动分轨转写。 🌐 支持70余种语言，具备自适应延迟机制提升准确率。

6、地球最强大模型打起价格战！Anthropic发布Fable 5.1：性能狂飙且成本骤降四成

Anthropic发布了新一代旗舰大模型Fable5.1，其在性能和成本方面均有显著提升。Fable5.1不仅在多项基准测试中超越了前代和竞争对手，还大幅降低了使用成本，特别是在智能体化复杂任务中，成本节省最高可达45%。这标志着AI大模型的‘军备竞赛’正向极致性价比全面延伸。

【AiBase提要:】 🔥 Fable5.1在多项基准测试中全面超越上一代及竞争对手。 💰 使用成本降低25%，复杂任务成本节省高达45%。 🚀 为Anthropic上市提供了强有力的技术支持，可能刷新IPO募资纪录。

7、决战OpenAI与Anthropic！谷歌Gemini 3.8 Flash内测代号“Skimaki”最快周三上线

谷歌在人工智能领域迎来关键产品更新，推出Gemini 3.8 Flash模型，其编程能力显著提升，同时DeepMind团队经历人事调整，谷歌也加大了对强化学习的投入。

【AiBase提要:】 🧠 谷歌推出Gemini 3.8 Flash模型，内部代号为“Skimaki”，提升编程能力。 🔄 DeepMind团队经历人事调整，Koray Kavukcuoglu接任高级副总裁，要求加快执行速度。 🚀 谷歌将更多研发时间和算力倾斜至强化学习环节，并招募了Barret Zoph负责技术攻坚。

8、谷歌 AI 修图工具 Pics 正式上线：Docs、Slides 里点一下图片就能改

谷歌推出AI图像设计与编辑工具Google Pics，用户可在网页版或Google Docs、Slides中使用，支持素材上传、对象分割和文字修改等功能，个人和企业用户分阶段开放访问权限。

【AiBase提要:】 🖼️用户可上传素材或输入提示词生成图片，支持在Google Docs和Google Slides中直接编辑。 📐工具具备精确对象分割能力，允许用户单独调整图片中的物体或文字元素。 👥个人和企业用户可通过特定账户或套餐逐步获得访问权限。

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