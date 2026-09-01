库克正式卸任苹果CEO：公司交给约翰·特努斯无比安心

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:昨晚，苹果CEO蒂姆·库克在微博发文，向苹果社区送上“满满的爱”。8月31日是他以CEO身份履职的最后一天，他在内部发送了告别备忘录，明确表示将公司交到约翰·特努斯手中，自己“内心感到无比安心”。

库克在邮件中提到，自己并不会离开苹果，只是卸下深爱的CEO岗位。即便早已做好心理准备，他依旧预想到未来会十分怀念这份工作，怀念和团队并肩前行的时光。他高度评价继任者特努斯，称很少有人能像他一样真正懂得打造改变世界的产品需要付出什么。特努斯拥有工程师思维，深耕苹果硬件业务25年，全程参与iPhone、Mac和AirPods等核心产品线的迭代，对整套研发体系有着透彻理解，是承接苹果下一阶段发展的合适人选。

回顾库克的任职历程，他自2011年接棒乔布斯出任苹果CEO，执掌公司长达15年。期间苹果推出了Apple Watch和AirPods等全新品类，iPhone、iPad和Mac业务矩阵持续壮大，企业市值实现大幅增长，服务业务生态也建立起庞大规模。完成交接后，库克转任董事会执行主席，不会退出公司事务，主要负责对接全球政策制定者，保障管理层过渡平稳落地。

按照既定安排，9月1日特努斯正式履新苹果CEO，人工智能被确立为新管理层的首要任务。9月9日的秋季发布会将是特努斯上任后的首场重量级公开活动，多款重磅新品将集中亮相。

库克在告别备忘录的最后写道:“当我全身心投入工作，怀着爱意服务他人时，我们能创造的影响将不可估量。我期待着未来以新身份在Apple Park和世界各地与你们见面。倾尽我的一切，倾尽我的全部，我永远是你们的蒂姆·库克。”

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