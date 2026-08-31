华为Mate XT 2 非凡大师今日开启预售

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:华为Mate XT2非凡大师今日正式上架官网并开启预定，全版本信息同步公布。

新机提供玄黑、皓白、锦紫三款配色，全系标配16GB内存，共四个存储版本可选:16GB+512GB、16GB+1TB、16GB+1TB灵盾防窥屏版，以及16GB+2TB灵盾防窥屏手写笔套装。值得注意的是，前三个版本所有配色均可选购，而顶配的2TB灵盾防窥屏手写笔套装仅限锦紫配色提供。

此次Mate XT2采用了全新的“展翼三折叠”形态，机身可通过左右两侧向外展开，相比前代在开合逻辑上更直观易用。设计中轴对称布局使整机重量分布更为均衡，展开状态下的握持舒适度有所提升。官方介绍称，在3.5mm的超薄机身内，首次容纳了内外两块屏幕，展开后仍然是业界最薄且尺寸最大的折叠屏手机。余承东表示，这背后是团队对整机架构设计与器件轻薄化的极致追求。

可靠性方面，新机针对外屏强度、内屏韧性以及铰链系统进行了全面升级，进一步提升抗跌耐摔能力。外屏部分保留了药丸式前摄开孔，预计将支持3D人脸识别，在安全性和识别速度上有所提升，同时也能支持人脸支付功能。

目前官网已开放预定，具体售价和正式开售时间有待后续公布。对于关注折叠屏旗舰的用户来说，这款三折叠新品的实际体验和定价策略将是接下来最值得关注的焦点。

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