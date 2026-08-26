苹果发布新款Mac mini 搭载全球量产2nm芯片M6

站长之家（ChinaZ.com）8月26日 消息:苹果今日正式发布全新Mac mini便携式主机，提供M6和M5Pro两款芯片选择，起售价6999元，教育版6199元起。新机将于8月27日上午9点开启预购，9月22日正式发售。这是Mac mini产品线的一次重要更新，性能提升覆盖了从日常办公到专业创作的全场景需求。

M6芯片是此次升级的核心亮点之一。它配备了12核CPU和12核GPU，相比前代各增加了两个核心，并首次在Mac mini上集成了每个GPU核心中的神经网络加速器。苹果表示，M6的AI性能最高可提升4倍，图形处理速度较M4芯片提升2倍，CPU性能提升40%。双16核神经网络引擎的性能也达到前代的2倍，标准统一内存为16GB，最高可升级至32GB，内存带宽达170GB/s。在实际应用场景中，搭载M6的Mac mini在LM Studio中的首个词元响应速度比M1版本快13.5倍，比M4快4.8倍;Excel电子表格计算速度比M1快2.3倍，比M4快1.5倍;

对于更高负载的专业用户，M5Pro版本提供了更充裕的性能冗余。M5Pro配备最多18核CPU和20核GPU，增强型着色器核心与第三代光线追踪技术支持三维设计、视觉特效和游戏开发中的复杂运算。内存最高可扩展至64GB，带宽达307GB/s。相比搭载M2Pro的Mac mini，LM Studio中的LLM提示词处理性能最高提升3倍，Blender光追渲染性能快4.5倍，Affinity图像处理速度提升2.1倍。

接口和连接能力也同步升级。新款Mac mini支持Wi-Fi7和蓝牙6，配备2.5Gb以太网接口。机身正面设有两个支持USB3.0的USB-C接口和一个高阻抗耳机插孔，背面提供HDMI和以太网接口。M6版配备三个Thunderbolt4接口，M5Pro版则升级为三个Thunderbolt5接口，支持多台Mac mini集群部署，便于在设备端运行大型AI模型。通过USB-C接口实现的Genlock同步功能，可实现显示器与摄像机之间的精准同步。

软件方面，新机搭载macOS27系统，AirDrop文件传输速度更快，Safari启动页加载更高效，Spotlight、Photos和Mail的搜索基础架构全面重构，内容索引实时更新。Liquid Glass功能优化了可读性，新增统一工具栏和边到边侧边栏。环保层面，新款Mac mini整体采用50%再生材料制造，外壳为100%再生铝材，所有磁体均采用100%再生稀土元素。

定价方面，M6版16GB+256GB售价6999元，16GB+512GB售价8499元，16GB+1TB售价10749元;

M5Pro版24GB+512GB售价12999元，24GB+1TB售价15249元，24GB+2TB售价18999元。

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