李想称理想i8是十周年献礼之作 从预判到实现花了10年

站长之家（ChinaZ.com）7月22日 消息:日前，理想汽车CEO李想在社交媒体发文，透露了理想i8从最初预判到最终实现的十年历程。李想表示，早在2015年，理想汽车团队便对纯电时代汽车应具备的特征进行了内部预判。2017年，李想更是在蔚来发布会上公开分享了部分相关观点，引发行业关注。

经过数年的沉淀与筹备，2021年，理想纯电SUV项目终于正式立项，标志着理想汽车向纯电领域迈出了坚实的一步。次年，理想i8伪装车便开始了路测，并预计在今年七月底累计路测里程将突破1000万公里，展现了理想汽车对产品品质的极致追求。

在推进理想i8项目的同时，理想汽车也敏锐地意识到了自营超充站和充电桩的重要性。尤其是高速公路服务区的充电设施布局，更是被视为提升用户体验的关键。为此，理想汽车自2024年起便开启了“基建狂魔”之路，全力投入充电设施建设，并成功跃居中国自营超充领域的首位。

如今，这款凝聚了理想汽车十年心血与智慧的理想i8，终于迎来了正式发布的时刻。据李想透露，理想i8将于2025年7月29日（下周二）正式发布，作为理想汽车十周年的献礼之作，其定位于三排六座家用纯电SUV，价格区间为35-40万元。除了新颖的设计和宽敞的空间外，充电速度更是成为其核心卖点之一。实测显示，在使用理想自研5C超充桩的情况下，仅需10分钟便可为车辆充入能行驶500公里的电量，真正实现了“在服务区上个厕所的功夫就又满血复活”的便捷体验。

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