李想回应理想 i8 内饰被提前泄密：称打乱了 i8 发布节奏

站长之家(ChinaZ.com) 7月15日 消息:近日，受理想i8内饰被意外泄密这一事件影响，理想汽车不得不打破原计划，提前公布了理想i8的内饰设计。理想汽车CEO李想随后对此作出详细解释，他表示此次泄密事件完全打乱了理想i8的发布节奏，按照原本规划，当天并不会发布内饰图。

李想明确指出，此次泄密与用户和媒体均无关联，而是理想汽车自身低估了理想i8潜在用户对车辆信息的强烈求知欲望。他甚至鼓励大家，若在路上看到理想i8，欢迎拍照分享。

李想强调，每一辆理想汽车都被视为“移动的家”，而内饰就如同家里的装修风格。目前，已有近140万个家庭选择了理想的“装修风格”，车主们用真金白银做出了选择，这是最为真实和实在的认可，理想汽车也借此再次向车主们表达了诚挚感谢。

基于内饰等同于装修风格选择的理念，李想透露理想i8的风格定位是打造一个让人感到松弛的“家”，而非会所、艺术中心、五星级酒店或KTV等场所。理想汽车不会为了追求创新而盲目创新，而是始终围绕每一位家庭成员的真实用车需求开展创新工作。

据了解，理想i8的上市进程正在稳步推进，将于7月17日开启正式预订，7月18日开展城市巡展，展车也会陆续进店，7月29日则将召开上市发布会。

对于理想i8的主要竞争优势和最大卖点，李想此前已有阐述。理想i8不仅搭载了最新的VLA司机大模型，还具备创新造型设计，在实现最大空间的同时，通过有效降低风阻达到了最低能耗。同时，该车在操控稳定性和空间舒适性方面也将给用户带来极大惊喜。此外，理想i8还掌握了10分钟补能500公里的高压快充技术，并且在交付时，理想会提供超过2500座理想超充站。综合来看，理想i8有望成为当前存量新能源汽车用户的换车和升级首选。

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