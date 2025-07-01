小米两地员工公寓月租金1999元 雷军：应届生优先入住

站长之家（ChinaZ.com）7月1日 消息:近日，小米行政公众号发布重磅消息，为进一步关怀员工生活，减轻居住压力，小米分别在北京和南京两地推出了青年公寓项目，为员工提供便捷且经济的居住选择。这一举措迅速引发了员工及业界的广泛关注。

据悉，小米此次推出的青年公寓所有房型均实行一房一价政策，平均月租金仅为1999元。更为贴心的是，租期在2025年7月至2028年6月之间的员工还可享受安居折扣价，进一步降低了居住成本。

在北京，小米青年公寓选址昌平定泗路，地理位置得天独厚。公寓东临特警部队，西靠武警家属院，北望碧水庄园，环境宁静且安全。公寓共计2658间，主力房型为29平方米的开间，每间均配备独立卫浴和智能家居设备，支持全屋智能家居自由配置，并采用动静分区设计，充分满足员工多样化的生活需求。此外，公寓还支持小米工卡一卡通刷，提供7×24小时在线响应的管家服务，包括手机一键报修、搬家、代送代取等便捷服务。交通方面，公寓设有班车直达园区，距离小米科技园约10公里，距小米智慧产业园仅约3公里，极大地方便了员工通勤。针对不同届次的应届生及社招员工，北京青年公寓的租赁安排分阶段有序进行，确保每位符合条件的员工都能享受到这一福利。

而在南京，小米青年公寓则坐落于建邺区河西南CBD核心区域，共566间，房型为55平方米的两室一厅开间，空间宽敞明亮，非常适合合租。公寓步行即可到达地铁站，且距离小米南京科技园仅有100米之遥，对于在该园区工作的员工来说，通勤时间大幅缩短，生活质量显著提升。南京青年公寓的租赁时间为7月1日至7月30日，面向全员开放，让更多员工有机会享受到这一贴心福利。

小米此次推出的青年公寓项目，不仅展现了公司对员工生活的深切关怀，也体现了其作为行业领军者的社会责任感。不少员工纷纷表示，这一举措让他们感受到了家的温暖，更加坚定了为小米事业奋斗的决心。

（举报）