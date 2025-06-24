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何小鹏与雷军商量过G7和YU7上市时间

2025-06-24 15:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月24日 消息:近日，在接受媒体采访时，小鹏汽车创始人何小鹏小米YU7市场表现发表了自己的看法。

何小鹏透露，他与小米创始人雷军就小鹏G7和小米YU7的上市时间进行了多次深入讨论。在交流过程中，何小鹏对小米YU7的细节格外关注，不仅在研发阶段提供了诸多建议，还从雷军那里收获了许多宝贵的反馈。

基于这些交流与对小米YU7的了解，何小鹏大胆预测，小米YU7的销量将会显著超越小米SU7。他强调，小米YU7不仅在性能和设计上是一款出色的车型，更在市场定位和对消费者需求的精准把握上具备明显优势。

在谈及自家产品时，何小鹏也适时地提及了即将与消费者见面的小鹏G7。他表示，小鹏G7在科技配置、空间布局以及舒适性体验方面都拥有独特的亮点，旨在满足不同用户群体的多样化需求。

何小鹏进一步指出，小米YU7和小鹏G7在市场定位和目标用户上存在诸多差异。这种差异性不仅不会让两款产品形成竞争，反而有助于它们共同开拓智能SUV市场，打破当前市场上单一产品主导的局面。

他相信，随着小米YU7和小鹏G7的相继上市，消费者将拥有更多优质的购车选择。同时，这两款产品的加入也将使智能SUV市场的竞争格局变得更加激烈和多元化，推动整个行业不断向前发展。

何小鹏预测：小米YU7的销量将大大超过SU7

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