REDMI K80版配备7410mAh大电池 小米手机史上

站长之家(ChinaZ.com) 6月17日 消息:今日，REDMI官方微博透露了REDMI K80至尊版的诸多关键信息。

在续航方面，REDMI K80至尊版表现堪称惊艳。它配备了一块7410mAh的大容量电池，这一配置在小米手机中堪称史上最强。同时，该机还搭配了微架构级性能调优技术，有效降低了功耗，让用户能够持久畅玩。其DOU续航成绩达到了2.26天，充分展现了强大的续航能力。此外，全新的旁路充电Plus功能也是一大亮点，它能够实现一路直充一路补电，为用户的使用提供了更多便利。

音频体验上，REDMI K80至尊版同样不遑多让。它配备了大师级同轴对称双扬声器，创新采用同轴高、低音双单元结构，并共用磁路设计。这种设计不仅有效节省了手机内部空间，还降低了功耗，同时为用户带来了出色的音质表现。REDMI总经理王腾介绍，为了让用户获得更好的音质体验，REDMI与杜比中国及QQ音乐联合推出了机圈首套煲机金曲唱片。该唱片内含流行、经典、纯音乐三张NFC煲机金曲合集，每一首都是高品质音乐。配合K80至尊版的最强外放音质，无疑将为用户带来一场听觉盛宴。

核心配置上，REDMI K80至尊版搭载了联发科天玑9400+旗舰平台，为手机提供了强大的性能支持。同时，它还配备了金属中框，不仅提升了手机的整体质感，还增强了手机的耐用性。此外，该机支持超声波屏幕指纹，解锁速度更快、更安全。

据悉，REDMI K80至尊版将在本月底正式发布。届时，这款集巅峰性能、超强续航与出色音质于一身的新机，必将引发市场的广泛关注。

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