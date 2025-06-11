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华为Pura80正式发布：首发搭载鸿蒙5.1系统 Pro版售价 6499 元起

2025-06-11 16:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 6月11日 消息:今日下午，华为举办 Pura80系列全场景新品发布会，正式推出 Pura80、Pura80Pro、Pura80Pro + 和 Pura80Ultra 四款手机，在外观、影像、系统、通信等多方面带来创新升级。

外观上，Pura80系列采用耀目风向标家族化设计语言，搭配织纹中框，呈现独特质感。该系列提供两种屏幕形态，Pura80为6.6英寸直屏，Pro 和 Pro + 则采用6.8英寸等深四曲面屏，局部峰值亮度达3000nit，支持1-120Hz 自适应刷新率。

屏幕材质方面，华为 Pura80Pro 屏幕采用第二代昆仑玻璃，整机耐摔能力提升20倍;Pura80Pro + 和 Ultra 屏幕采用第二代玄武钢化昆仑玻璃，外屏耐磨损、抗跌落能力进一步增强，抗刮能力提升16倍，耐摔能力提升25倍。

影像能力是此次新机的重点突破方向。Pura80Pro 配备4000万像素超广角摄像头（F2.2光圈，RYYB 传感器）、5000万像素一英寸主摄(OIS 光学防抖，F1.6- F4.0可变光圈，RYYB 传感器)、4800万像素超聚光微距长焦(F2.1光圈，RYYB 传感器，4倍光学变焦，OIS 光学防抖)以及150万多光谱通道的红枫原色摄像头。Pura80Pro + 摄像头参数与 Pro 版基本一致，仅主摄升级为一英寸高动态主摄。

华为Pura80

华为 Pura80Ultra 影像实力更为强劲，搭载一英寸超高动态范围主摄，具备业界最高动态范围和最大进光量，采用 TCG 三重实时融合技术，确保超亮不过曝、暗部有细节。同时，该机业界首创一镜双目超大底双长焦，通过双焦段切换式长焦结构，将3.7x 中长焦镜头与9.4x 超长焦镜头合二为一，配合1/1.28英寸50MP RYYB 行业最大长焦传感器，实现长焦画质飞跃。此外，还首创超精密双光路切换机构，140+ 精密配件紧密配合并通过18万次可靠性测试，在舞台、高倍率、长焦人像等场景下细节还原能力出色。

华为 XMAGE 色彩也迎来升级，Pura80系列首发华为相机个性色卡功能，拍前拍后均可调整色卡参数，提供电影、动漫、胶片、自然四种风格，还支持 AI 辅助构图推荐、AI 反光消除、超清全景模式等功能。

系统方面，Pura80系列首发搭载鸿蒙操作系统5.1，整机性能提升36%。全新小艺功能升级，化身专属穿搭造型师、随身导游、生活专家等，可陪用户看世界，还能作为 AI 实时视觉无障碍交互工具，为盲人用户提供语音指引陪伴。鸿蒙操作系统5.1将舞林萌主“憨憨”融入锁屏、充电及壁纸界面，用户可通过点击、吹气、摇晃等交互动作与之互动。此外，该系统还支持全新实况窗、碰一碰快速分享内容、AI 静谧通话、AI 隔空传送、AI 防诈保护、AI 防窥保护，以及超远距离、暗光、小角度扫码。

通信能力上，Pura80Pro + 和 Ultra 搭载双卫星通信，支持第二代灵犀通信、5GA，NFC、导航能力提升，支持星闪，并首发星闪车钥匙功能。续航方面，Pura80Pro 系列及 Ultra 内置5700mAh 电池，支持100W 有线超级快充、80W 无线超级快充。

价格与开售时间方面，Pura80Pro 和 Pro + 将于6月14日10:08开售，Pura80Ultra 将于6月26日10:08开售，Pura80将于7月开售。

具体售价为：Pura80 Pro推出三个存储版本。12GB运行内存搭配256GB存储空间的版本，定价为 6499 元，此版本能满足日常基础使用需求，兼顾流畅性与存储容量；12GB运行内存与512GB存储空间组合的版本，售价 6999 元，适合对存储有一定要求，常需存储大量照片、视频等资料的用户；12GB运行内存加上1TB超大存储空间的版本，价格为 7999 元，可充分满足有海量数据存储需求的用户，如专业创作者等。

Pura80 Pro+有两个版本。16GB运行内存搭配512GB存储空间的版本，售价 7999 元，大运行内存保障多任务处理时的流畅度，适合对手机性能要求较高且需要一定存储空间的用户；16GB运行内存与1TB存储空间组合的版本，定价 8999 元，为追求极致性能与海量存储的用户提供了选择。

Pura80 Ultra同样有两个版本。16GB运行内存搭配512GB存储空间的版本，售价 9999 元，在性能和存储方面达到较高水准，带来优质使用体验；16GB运行内存加上1TB存储空间的版本，售价 10999 元，是该系列中配置顶尖的版本，适合对手机各方面性能都有极高要求且预算充足的消费者。

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