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AI日报：通义千问3大模型全球爆火；即梦图片3.0智能参考全量上线；智谱AI企业级助手Agent CoCo上线

2025-06-09 16:24 · 稿源：站长之家

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用

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1、通义千问3大模型全球爆火:下载量超1250万，衍生模型13万+

通义千问3大模型开源后一个月内全球下载量突破1250万次，在多个主流AI开源平台上表现出色，尤其在Hugging Face平台上衍生模型数量超过13万个，跃居全球第一

通义 Qwen (5)

【AiBase提要:】

🚀开源仅一个月，全球累计下载量突破1250万次，展现强劲吸引力。

🌐支持多版本选择，各版本下载量均破百万，覆盖广泛需求。

🌟衍生模型数量超13万，跃居Hugging Face全球第一，体现高度创新活力。

2、即梦图片3.0智能参考全量上线!一键生成影视级海报，AI设计进入“零门槛”时代!

字节跳动旗下AI创作平台即梦AI更新，其智能参考功能上线，大幅降低设计门槛，使普通用户也能轻松创作专业级海报。

image.png

【AiBase提要:】

✨ 强大的中文理解能力，影视级生成效果，颠覆传统设计流程。

🌟 支持一键生成符合特定风格的设计作品，涵盖多种场景应用。

💯 细节保留精准，成本低，效率高，适合各层次用户快速实现创意。

3、智谱AI全新企业级超级助手Agent CoCo正式上线

今日，智谱AI发布企业级超级助手Agent CoCo，以‘懂你懂企业，能干能交付’为核心理念，提升企业工作效率。

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【AiBase提要:】

🌟 CoCo以交付为导向，全流程辅助工作，确保任务成果最大化。

💼 引入独特记忆机制，提供个性化服务，主动跟踪行业动态。

🔗 可无缝嵌入企业系统，融合已有资源，打造专属智能助手。

详情链接:https://aiworker.aminer.cn/ai_worker/verification?utm_source=zhipuai_social&utm_medium=wechat&utm_campaign=p250609

4、百度推出金融行业大模型，智能体成为AI竞争新焦点

在2025智能经济论坛上，百度智能云发布了千帆慧金大模型，专为金融行业设计，旨在提供更精准高效的AI解决方案。沈抖强调了行业大模型建设的重要性，并展示了百度在智能体方面的创新成果。

image.png

【AiBase提要:】

📊 百度智能云推出千帆慧金大模型，专注金融领域，满足行业对准确性与实时性的高要求。

💼 百度已与65%的央企合作，证明智能云技术受到市场的广泛认可。

🤖 智能体成为AI竞争新焦点，百度通过轻量化定制助力企业数字化转型。

5、小红书发布首个开源大模型dots.llm1:11.2万亿非合成数据助力中文性能提升

小红书开源首个大规模模型dots.llm1，具有1420亿参数的专家混合模型，使用11.2万亿非合成高质量数据，在中文测试中表现优异。

【AiBase提要:】

🌟 dots.llm1采用1420亿参数的专家混合结构，大幅降低训练和推理成本。

📊 使用11.2万亿非合成数据，中文测试平均得分91.3，超越多款竞品。

🔍 引入严格的数据处理流水线，确保高质量训练数据的有效性与可靠性。

详情链接:https://huggingface.co/rednote-hilab/dots.llm1.base/tree/main

6、机械臂也能“接大模型”!Hugging Face LeRobot重磅开源，AI机器人研发门槛大降!

Hugging Face推出的LeRobot项目通过整合先进算法和开发工具链，提供了一个高效、易用的机器人AI开发平台，显著降低了硬件适配成本和技术门槛。

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【AiBase提要:】

统一接口适配多款硬件，降低开发者硬件适配成本。

内置海量预训练模型，支持快速加载SOTA机器人控制模型。

智能评估与高效训练功能，加速开发进程并提升模型复用效率。

详情链接:https://github.com/huggingface/lerobot

7、ChatGPT 语音功能升级，实时翻译对话更自然流畅

OpenAI对ChatGPT的语音功能进行了全面升级，包括自然流畅的语音表达和新增的实时翻译功能，但仍有音频质量和“幻觉”现象的问题。

【AiBase提要:】

🌟语音更自然流畅，情感表达更丰富。

🌍新增实时翻译功能，支持多语言对话。

⚠️存在音频质量波动和无故生成奇怪声音的问题。

8、谷歌 Gemini 应用月下载量超越 ChatGPT，用户活跃度仍显不足

自2025年4月底以来，谷歌的 Gemini 应用在全球 Android 下载量上超过了 ChatGPT，每周安装量达到600万以上，但用户活跃度仅为4.9%，远低于 ChatGPT 的42.52%。尽管下载量增长显著，Gemini 面临着提升用户日常使用率的挑战。

【AiBase提要:】

🌟 Gemini 应用下载量已达每周600万，超越 ChatGPT。

📉 ChatGPT 的下载量降至每周300万，但用户活跃度仍高达42.52%。

🔄 Gemini 需提升用户日常活跃度，以确保在市场中的长期竞争力。

9、文档解析LLM MonkeyOCR震撼登场:3B小模型完胜Gemini

作为一款轻量级文档解析模型，MonkeyOCR以3B参数量在英文文档解析任务中表现出色，尤其在公式和表格解析上有显著提升。它不仅速度快，还采用了创新的‘结构-识别-关系’三元组范式，为行业带来新的技术方向。

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【AiBase提要:】

猴子 🐒 MonkeyOCR以3B参数量在多种文档解析任务中超越Gemini2.5Pro和Qwen2.5-VL-72B，尤其在公式解析上提升15.0%。

闪电 ⚡ MonkeyOCR解析速度达0.84页/秒，远超MinerU和Qwen2.5-VL-7B，适合企业级快速响应需求。

齿轮 🔧 其‘结构-识别-关系’三元组范式提升了解析准确率，同时降低资源需求，为企业提供灵活的AI解析方案。

详情链接:https://arxiv.org/abs/2506.05218

10、Google Veo3FAST/TURBO模式上线!五倍性价比，AI视频生成进入“超速”时代!

Google推出了Veo3的全新FAST/TURBO模式，大幅降低视频生成成本并提高效率，同时支持带声音的视频输出，为内容创作者提供更多可能性。

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【AiBase提要:】

FAST/TURBO模式以五倍性价比优势，大幅降低生成成本，适合高频次视频制作需求。

支持原生音频生成，实现音画同步，大幅提升沉浸式体验。

兼具快速生成与高质量细节表现，满足从社交媒体到专业领域的多样化需求。

11、Google AI Studio 政策变动:Gemini2.5Pro 模型免费访问遭“限流”

Google 将调整其 AI 模型使用政策，停止向免费用户提供 Gemini2.5Pro 系列模型的调用权限，转向基于 API 密钥的使用系统。尽管如此，免费用户仍可使用 Gemini2.0系列模型，但能力有限。

【AiBase提要:】

💎 Google 官方宣布停止免费调用 Gemini2.5Pro 系列模型，转向 API 密钥认证。

🚀 当前免费用户仍能使用 Gemini2.0系列模型，但性能不及 Gemini2.5Pro。

🌟 开发者需权衡性能与成本，未来高性能模型或将全面商业化。

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