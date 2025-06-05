小鹏汽车联合华为发布“追光全景”AR-HUD 解决三大痛点

站长之家（ChinaZ.com）6月5日 消息:今日下午，小鹏汽车正式发布了与华为联合打造的“追光全景”抬头显示系统，这是一套AR-HUD抬头显示设备。发布会上，小鹏汽车自信宣称其为“最好用”的AR-HUD，并表示该系统成功解决了行业存在的三大痛点。

在“看得清”方面，小鹏汽车“追光全景”抬头显示展现出了卓越性能。它拥有87英寸超大画幅，这一尺寸是行业均值的6倍。同时，其对比度达到行业最高的1800:1，领先第二名50%。如此出色的参数，有效解决了白天亮光环境下画面看不清，以及夜晚光窗影响视线等行业难题，为驾驶员提供了清晰、舒适的视觉体验。

针对很多人因使用HUD尤其是AR-HUD时需要频繁切换焦段，导致眼部疲劳、容易晕眩的问题，小鹏汽车的这套系统在“不犯晕”上做出了突破。该系统拥有小于1%的行业最低静态畸变，虚像显示距离为10米远，配合行业领先的100ms低延时，能够让驾驶员告别眩晕不适，享受更加平稳、舒适的驾驶过程。

在“不遮挡”问题上，小鹏汽车同样表现出色。当前市面上HUD产品众多，但部分产品存在无效信息过多，从而遮挡视线的情况，导致用户上车就选择关闭。而小鹏的“追光全景”抬头显示采用了极简、自然和清晰的设计，是行业贴合度最精准的AR HUD，能够有效避免无效信息遮挡视线。

此外，小鹏汽车在视觉设计上进行了深度思考。采用“融合现实的简约视觉元素”“真实可感的三维空间设计”“灵动自然的动画表达”，让AR信息与现实世界深度融合，进一步提升了驾驶的便捷性和安全性。

不仅如此，该系统还能满足用户个性化需求。它可以智能调节亮度、高度、角度，同时支持语音控制，用户只需呼唤小P即可自由调节、随意切换模式，真正解放双手，为行车安全提供了有力保障。小鹏汽车此次发布的“追光全景”AR-HUD抬头显示系统，凭借其在解决行业三大痛点上的出色表现，无疑为汽车抬头显示领域带来了新的突破和发展方向。

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