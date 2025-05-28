小米王腾：REDMI K80版将是行业3K档最豪华的性能

站长之家（ChinaZ.com）5月28日 消息:今日，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾通过社交平台发文，提前为REDMI新机K80至尊版“预热”。他透露，REDMI K80至尊版将成为行业3K档最豪华的性能之王，不仅性能在安卓阵营中依旧占据领先地位，而且在配置方面进行了大幅升级，堪称脱胎换骨之作。

据王腾剧透信息及相关爆料，REDMI K80至尊版在屏幕方面表现出色。该机配备了一块6.8英寸的1.5K LTPS直屏，采用视觉四等边设计，为用户带来更沉浸的视觉体验。同时，屏幕支持3D超声波指纹技术，解锁更加便捷安全。

机身设计上，REDMI K80至尊版的中框采用金属材质，质感十足。后置摄像头区域采用左上角圆形相机DECO设计，辨识度较高。此外，该机还支持IP68级防尘防水，能够有效应对日常使用中的各种复杂环境;配备同轴对称双扬声器，带来出色的音效体验;搭载0916系定制马达，提供更加细腻的振动反馈。

性能方面，REDMI K80至尊版核心搭载天玑9400处理器，该处理器采用台积电3nm工艺制程，延续了天玑9400的全大核CPU架构设计，包含一颗Cortex-X925超大核、三颗Cortex-X4超大核和四颗Cortex-A720大核，且频率进一步提升，为手机提供了强劲的性能保障。按照REDMI此前的产品规划，K80至尊版还将继续配备独显芯片，该芯片具备游戏的插帧、超分、超画功能，能够显著提升用户的游戏体验。

续航能力上，REDMI K80至尊版内置了一块7400mAh的超大容量电池，满足用户长时间使用的需求。同时，该机支持120W快充技术，能够快速为手机补充电量，减少用户的充电等待时间。据悉，REDMI K80至尊版将于下月正式登场，其具体表现值得市场和消费者关注。

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