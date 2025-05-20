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今日520 微信支持发520元大额红包

2025-05-20 08:17 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月20日 消息:5月20日，因“520”谐音“我爱你”，这一日期在众多年轻人心中化身为浪漫的情人节，成为表达爱意的绝佳时机。

今日零点刚过，微信520限定红包便准时回归上线。与日常200元的红包额度不同，今日微信红包额度调整为520元，且这一大额红包仅限今日发放。据了解，微信每年都会选定3个特殊日子开放大额红包功能，分别是西方情人节2月14日、中国传统节日七夕节，以及5月20日。

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在“520”这个充满爱意的日子里，情侣们通过微信红包传递深情厚谊的同时，也引发了一个备受关注的问题:情侣间发送的微信红包，在分手后是否需要返还?

针对这一问题，北京市昌平区人民法院法官给出专业解答。法官介绍，依据法律规定，情侣间的赠与行为通常可分为两种情形。一种是一般性的无偿赠与，即一方基于情感表达，自愿将财物无偿给予另一方，不附加任何条件;另一种则是附条件的赠与，这类赠与往往以双方达成某种约定或实现特定目的为前提。

具体到微信红包，像“520”“1314”这类具有特殊含义的转账，通常被认定为无偿赠与。这类红包承载着情侣间的爱意与甜蜜，是情感的自然流露，在分手时，发送方不能主张返还。

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