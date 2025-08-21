首页 > 原创 > 关键词  > vivo最新资讯  > 正文

vivo Vision探索版发布 将于明日开放线下体验

2025-08-21

站长之家（ChinaZ.com）8月21日 消息:今日下午，vivo正式发布了备受瞩目的vivo Vision探索版MR头显，尽管该设备暂未确定上市销售时间，但已引发市场广泛关注。从8月22日起，北京、深圳等10余座城市的12家vivo官方授权体验店将率先开启抢先预约体验活动，后续还将有第二批线下体验门店加入，让更多消费者有机会亲身感受这款创新产品的魅力。

全球最轻的MR头显！vivo Vision探索版发布

vivo Vision探索版的最大亮点在于其极致轻便设计。这款头显重量仅为398g，堪称全球最轻的MR头显，远超苹果Vision Pro等竞品。为实现这一突破，vivo采用了分体式铆接设计，优化了结构强度，并选用了高强轻质镁合金材料，成功减轻了设备重量。同时，独家的梭形折面镜片布局不仅提升了视觉效果，还进一步增强了设备的轻便感。

除了轻便，vivo Vision探索版在佩戴舒适度方面也下足了功夫。通过创新材料与结构优化，设备配备了可调节面罩及绑带设计，能够完美贴合不同头型。其高度仅83mm、厚度40mm，可随身携带，真正实现了无感佩戴。无论是沉浸观影还是互动操作，用户都能忘记设备的存在，享受前所未有的智能体验。

在生态体验方面，vivo Vision探索版同样表现出色。设备独家推出了《桌鼓达人》和《小V的旅行》两款MR休闲娱乐内容，为用户带来虚实融合的娱乐新体验。同时，支持无线连接功能，让用户摆脱线缆束缚，自由畅享MR世界。此外，设备还支持3D电竞观赛功能，用户可以通过手势旋转、移动沙盘调整视角，仿佛置身战队教练席，尽享电竞激情。

在核心配置方面，vivo Vision探索版同样不容小觑。设备采用Micro-OLED双目8K臻彩屏，支持P3色域，通过双目校准技术确保每台设备的两块屏幕色彩容差体验一致且专业。针对近视用户，vivo还定制了从100度到1000度的磁吸镜片，满足不同用户的视力需求。此外，设备搭载第二代骁龙XR2平台，内置OriginOS Vision系统，实现1.5高精度眼动追踪以及26个自由度的微手势识别和垂直175度的识别范围，为用户带来自然精准的眼手交互体验。

