“团队要上线一个智能客服系统，预算有限，中文场景为主，偶尔需要读图——该选豆包1.5还是GPT-5-min?”

“个人开发者想接大模型API做写作助手，要求响应快、成本低，Claude Haiku、Moonshot、GPT-5-min 哪个更划算?”

这些具体到价格、语言、场景的选型问题，靠厂商宣传稿或碎片化评测根本无法回答。当技术决策者面对数十个参数各异的大模型时，真正的痛点不是“不知道”，而是“如何快速找到符合业务需求且成本可控的那一个”。

AIBase 模型对比平台（https://model.aibase.cn/compare）正是为此而生——不做学术参数堆砌，只做真实场景下的决策罗盘。

一、为什么你需要“真实场景对比”而非参数表?

大模型选型绝非“跑分高=好用”。忽略以下因素，轻则预算超支，重则项目受阻:

中文理解深度:英文模型在中文场景可能水土不服

长文本溢价规则:某些模型低量便宜，长文本却价格飙升

图像推理成本:按Token计费还是按张计费?差别巨大

响应速度:实时交互场景，延迟直接影响体验

生态适配:是否需要额外部署?是否支持API流式输出?

而AIBase模型对比平台的核心价值，是把抽象参数转化为可行动的决策依据。

二、真实案例

豆包1.5Vision Lite vs GPT-5-min，谁更胜一筹?

假设你正在为一个电商客服中台选型，需求明确:

✅ 强中文支持 ✅ 多模态（能读商品图） ✅ 高性价比 ✅ 稳定API接入

在AIBase平台只需三步:

筛选条件:勾选“中文”、“多模态”、“支持API”

加入对比:选择「豆包1.5Vision Lite」和「GPT-5-min」

关键维度:聚焦下表红框指标

结论清晰浮现:

若业务以中文图文交互为核心，豆包1.5在成本、语言适配、长文本处理上优势显著;

若需求是轻量英文文本生成，GPT-5-min的全球化部署更具普适性。

三、这才是AIBase对比平台的正确打开方式

1.拒绝参数轰炸，只比关键指标

隐藏晦涩的学术指标（如MMLU分数），突出价格、语言支持、上下文长度、API速率、多模态成本等业务级参数

支持按场景筛选:勾选“中文优化”、“开源可商用”、“低延迟”、“图像/音频支持”等标签，瞬间过滤噪音

2.成本算得清，拒绝隐藏坑

直接标注每百万Token输入/输出价格（如:Moonshot输入¥0.5/百万Token）

揭露长文本溢价规则（如:GPT-5-min超过5000字符单价上升30%）

明示多模态附加费（如:Gemini Vision图文混合请求按总Token计费）

3.一键导出对比表，团队决策有依据

选择3-5个候选模型，生成PDF对比报告，含官网链接与测试时间戳

分享链接给技术伙伴，同步查看实时数据（例:豆包1.5vs GPT-5-min vs Claude3Haiku对比页）

四、谁正在用这个工具省下数百小时?

技术总监:快速筛选符合预算的API方案，输出对比报告说服管理层

产品经理:根据“对话式AI”场景过滤模型，找到支持长上下文且低延迟的选项

个人开发者:按“免费额度”排序，发现新上线的Llama3400B API仍提供500万Token试用

企业采购:验证厂商报价是否合理，避免为品牌溢价买单

五、让模型选型回归业务本质

在AIBase模型对比平台，没有“最好”的模型，只有“最适合你当前需求”的选项。

要低成本处理中文长文档?看豆包、Kimi、DeepSeek的“上下文性价比”排序

需高精度图像分析?对比GPT-4V、Gemini1.5Pro、Claude3Opus的多模态细项

求极速响应?按“API延迟”筛选，发现Moonshot、Claude Haiku等黑马

告别在厂商文档中反复切换，告别为隐藏成本交学费。

访问→AIBase 模型对比平台AIbase基地 - 让更多人看到未来 通往AGI之路

用10分钟对比，省下100小时试错——让每一分算力预算都花在刀刃上。

（举报）