REDMI Note 15 Pro+宣布搭载7000mAh金沙江电池：支持90W快充

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:REDMI官方近日正式宣布，备受期待的REDMI Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。其中，作为该系列最高定位的机型，REDMI Note15Pro++在续航、性能及功能上均实现了显著突破。

据官方透露，REDMI Note15Pro+采用了黄金续航组合，内置了一块容量高达7000mAh的小米金沙江电池，确保用户能够轻松使用一整天。这块电池不仅容量大，还具备1600次长循环特性，官方称可放心使用5年之久。同时，该机还支持同级别罕见的90W有线秒充和22.5W反向快充技术，既能快速为手机自身充电，也能方便地为其他手机或设备补电。

在性能方面，根据跑分信息显示，REDMI Note15Pro+将搭载骁龙7s Gen4处理器，其CPU部分由1颗2.71GHz主频核心、3颗2.4GHz核心和4颗1.8GHz核心组成，并集成了Adreno810GPU，为用户带来流畅的使用体验。内存方面，该机最高配备了16GB大容量内存，满足用户多任务处理的需求。

除了强大的续航和性能，REDMI Note15Pro+在功能上也有诸多亮点。作为Note系列中的旗舰担当，该机不仅承担了旗舰技术的下放任务，还保证了超高的品质标准。值得注意的是，这一代Note15Pro+甚至提供了北斗短报文版本，成为REDMI品牌首款支持卫星通信的手机，此前这一功能连K系列旗舰都未曾配备。在无地面网络的情况下，用户仍能发送或接收卫星消息，关键时刻传递重要信息，获得及时救援。

在防水抗摔方面，REDMI Note15Pro+同样表现出色。该机采用了小米龙晶玻璃，耐摔性能提升十倍。同时，它还支持IP66、IP68、IP69以及新增的IP69K认证，可长时间防高温高压喷水，并通过了行业首个五星长效防水品质认证。官方表示，即使模拟用户真实使用1年后，其防水性能依旧如新。

