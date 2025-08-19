首页 > 原创 > 关键词  > REDMI最新资讯  > 正文

REDMI Note 15 Pro+宣布搭载7000mAh金沙江电池：支持90W快充

2025-08-19 14:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）8月19日 消息:REDMI官方近日正式宣布，备受期待的REDMI Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。其中，作为该系列最高定位的机型，REDMI Note15Pro++在续航、性能及功能上均实现了显著突破。

据官方透露，REDMI Note15Pro+采用了黄金续航组合，内置了一块容量高达7000mAh的小米金沙江电池，确保用户能够轻松使用一整天。这块电池不仅容量大，还具备1600次长循环特性，官方称可放心使用5年之久。同时，该机还支持同级别罕见的90W有线秒充和22.5W反向快充技术，既能快速为手机自身充电，也能方便地为其他手机或设备补电。

REDMI Note 15 Pro 搭载7000mAh金沙江电池：支持90W快充、22.5W反充

在性能方面，根据跑分信息显示，REDMI Note15Pro+将搭载骁龙7s Gen4处理器，其CPU部分由1颗2.71GHz主频核心、3颗2.4GHz核心和4颗1.8GHz核心组成，并集成了Adreno810GPU，为用户带来流畅的使用体验。内存方面，该机最高配备了16GB大容量内存，满足用户多任务处理的需求。

除了强大的续航和性能，REDMI Note15Pro+在功能上也有诸多亮点。作为Note系列中的旗舰担当，该机不仅承担了旗舰技术的下放任务，还保证了超高的品质标准。值得注意的是，这一代Note15Pro+甚至提供了北斗短报文版本，成为REDMI品牌首款支持卫星通信的手机，此前这一功能连K系列旗舰都未曾配备。在无地面网络的情况下，用户仍能发送或接收卫星消息，关键时刻传递重要信息，获得及时救援。

在防水抗摔方面，REDMI Note15Pro+同样表现出色。该机采用了小米龙晶玻璃，耐摔性能提升十倍。同时，它还支持IP66、IP68、IP69以及新增的IP69K认证，可长时间防高温高压喷水，并通过了行业首个五星长效防水品质认证。官方表示，即使模拟用户真实使用1年后，其防水性能依旧如新。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • REDMI Note 15 Pro+将首发第四代骁龙7s

    今日，高通正式推出第四代骁龙7s移动平台，该平台采用先进的4nm制程工艺，集成性能显著提升的Kryo CPU与Adreno GPU，可支持WFHD+分辨率下144Hz高刷新率屏幕，为用户带来细腻流畅的视觉体验。据官方测试数据，其CPU性能较前代提升7%，GPU图形渲染速度同步增长7%，被业界视为第三代骁龙7s的强化版本。 在AI算力方面，第四代骁龙7s通过端侧AI引擎实现了影像功能的突破性升级。平台

    ​高通 ​骁龙7s ​4nm制程

  • REDMI Note 15系列定档 将于8月21日发布

    今日，REDMI官方正式宣布，备受期待的Note15系列将于8月21日（周四）19:00全球首发。此次新机不仅延续了标志性的背部“四筒”造型，更通过机身轻薄化设计、立边中框与圆润收弧工艺的融合，搭配背部玻璃的流畅弧度，在保持辨识度的同时显著提升了握持手感。 屏幕方面，Note15系列首次在中端机型中采用等深微曲屏设计，兼顾高端旗舰的视觉沉浸感与日常使用的舒适度，整�

    ​REDMI ​Note15系列 ​等深微曲屏

  • REDMI Note 15 Pro系列官宣下周发布

    REDMI官方正式宣布，备受瞩目的Note15Pro系列将于下周与消费者见面。官方宣称，该系列将以“耐用品质，打造品质里程碑之作;用真实场景，定义实战之王”，彰显其在品质与实用性上的双重追求。 据小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾透露，实战是检验品质的唯一标准。对于REDMI Note15Pro系列而言，好品质意味着要能够经受住真实生活中复杂、高频、极限场景的考验�

    ​REDMI ​Note15Pro ​品质里程碑

  • 王腾晒出REDMI Note 15 Pro：云霞紫配色亮相

    REDMI总经理王腾在社交平台晒出了REDMI Note15Pro的官方照片，引发了广泛关注。 王腾介绍称，Note15Pro不仅拥有与Pro+同款的耐用品质，更采用了直屏形态设计，搭配优雅的大R角和超窄边框，旗舰级的质感扑面而来。他特别推荐了云霞紫配色，其细腻的云纹设计为整机增添了一抹灵动与时尚。 王腾进一步强调，Note15系列将品质从实验室带入了真实生活场景，提出了“耐久品质”的

    ​REDMI ​Note15Pro ​耐久品质

  • REDMI Note 15 Pro+外观公布：配备全等深微曲屏幕与机身

    今日，REDMI官方正式宣布，Note15系列将于8月21日（周四）19:00盛大发布。与此同时，官方还抢先公布了Note15Pro+的外观图片，全方位展示了这款新机的精致细节，引发了广大消费者的热烈关注。 从公布的图片来看，Note15Pro+背部延续了前代标志性的“四筒”造型，整体呈现居中对称设计，但机身在设计和质感上实现了显著提升。此次，新机首次采用了全等深微曲机身与全等深微曲

    ​REDMI ​Note15系列 ​Note15Pro+外观

  • 王腾吃虫子：为了REDMI Note 15的新品宣传 我豁出去了

    REDMI总经理王腾表示，前几天跟德爷见面，他给我带了一盒竹节虫做早餐，我说我吃过早饭了，他还是硬要我尝了一个，为了REDMI Note 15系列的新品宣传，我也是豁出去了，大家有机会自己尝一下。 这次REDMI Note 15 Pro系列邀请荒野求生专家，地表最强实战之王德爷（埃德斯塔福德）挑战真实生活中更复杂、更高频、更极限的场景，共同见证手机实战品质之王的诞生。

    ​REDMI ​Note ​15

  • REDMI Note 15 Pro系列官宣本月发布

    近日，小米中国区市场部总经理、REDMI品牌总经理王腾发文带来重磅消息。他透露，REDMI Note系列已成功出海超百个国家，并且在2025年上半年，成为175～499价位段全球最热销的国产手机，展现出强大的市场竞争力。 与此同时，王腾正式宣布REDMI Note15Pro系列将于本月正式发布。他强调，该系列以2025顶级标准精心打造，全系品质实现全面升级，在整机用料、品质标准以及保障服务�

    ​REDMI ​Note系列 ​全球热销

  • 小米首款400%大音量！REDMI Note 15 Pro系列响度高达82.5dB：不怕漏接女朋友电话

    REDMI Note15 Pro系列将于8月21日19:00发布，将带来REDMI Note 15 Pro、REDMI Note 15 Pro 两款机型。 今日，REDMI继续为新机预热，REDMI Note15 Pro系列是小米首款支持400%大音量模式的手机，响度高达82.5dB。 官方宣称油烟机最强档，来电也能听得清”，在嘈杂环境用机不会错过家人、工作等重要来电。 此外，REDMI Note15 Pro系列还搭载旗舰1115对称双扬声器，是小米首款立体声大音量手机，大音量

    ​REDMI ​Note15 ​Pro

  • REDMI Note 15 Pro系列支持IP66/IP68/IP69/IP69K

    近日，REDMI官方宣布，备受期待的Note15Pro系列将于8月21日19:00正式亮相，目前新机已进入紧锣密鼓的预热阶段。 据官方透露，REDMI Note15Pro系列在防水性能上实现了重大突破，不仅全面支持IP66、IP68、IP69防水等级，更创新性地新增了IP69K认证，这意味着该系列手机能够长时间抵御高温高压喷水的侵袭，并通过了行业首个五星长效防水品质认证。REDMI手机方面表示，即便模拟用户真�

    ​REDMI ​Note15Pro ​防水性能

  • OPPO Find X9 Ultra续航配置曝光：7000mAh电池+100W快充

    有ID为陈先生的诊所”的用户在微博爆料称，一款超大杯新机正在测试7000mAh双电芯冰川电池”，支持100W有线闪充和50W无线闪充。

    ​OPPO ​Find ​X9

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM